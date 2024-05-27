Türkiye ve Japonya, sanatta buluştu

Kaynak: AA
Türkiye ve Japonya, sanatta buluştu

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı kapsamında, Tokyo Metropolitan Sanat Müzesi'nde açılan sergi, iki ülkenin sanatçılarını buluşturdu.

Arnica'nın açıklamasına göre, bu sergi, diplomatik dostluğun ikinci yüzyılına adım atan iki ülkeyi sanat yoluyla birleştirdi.

JYUNTEN Sanat Derneği ve Pinelo Sanat Galerisi iş birliğiyle gerçekleşen sergi, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer'in desteğiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de sergiyi ziyaret etti. Biçer, daha önce Arnica Art Land Sanat Çalıştayları düzenlediklerini ve markanın sanata verdiği önemi vurguladı.

Biçer, Japonya'daki sergi için Uzak Doğu'nun "sumi-e" fırça sanatı ile Türk ebru sanatını birleştirerek eserler ürettiğini belirtti. Sanata ve kültüre olan ilgisini dile getirerek, bu etkinlikte hem sanatçı hem de destekçi olarak yer almaktan onur duyduğunu ifade etti.

Japon sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergide, Yoshikawa Belediye Başkanı ve ressam Shigeto Nakahara da yer aldı. Nakahara'nın eseri "JYUNTEN", Sanat Derneği tarafından ödüle layık görüldü.

Karma sergide Prof. Süleyman Saim Tekcan, Hikmet Barutçugil, Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Doç. Dr. Şehnaz Biçer, Fırat Neziroğlu, Prof. Melihat Tüzün, Prof. Müge Demir, Prof. Hamdi Ünal, Doç. Dr. Devabil Kara, Dr. Pelin Özyol, Senur Akın Biçer ve Muhammed Kutsal'ın eserleri sergilendi.

"İthaf Sanat" projesinde fotoğraf sanatçısı Serhan Akın'ın eserleri Design Festa Sanat Galerisi'nde sergilendi. Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ise performans sergiledi. Serginin açılışı, Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen tarafından gerçekleştirildi.

Son Haberler
Madencilerden şike yürüyüşü Spor
Madencilerden şike yürüyüşü
Hindistan Başbakanı böyle oy istedi: Tanrı beni bir amaç için gönderdi Dünya
Hindistan Başbakanı böyle oy istedi: Tanrı beni bir amaç için gönderdi
Bu donanımı olmayan araçların satışı yasaklanacak. Tarih verildi Otomotiv
Bu donanımı olmayan araçların satışı yasaklanacak. Tarih verildi
Sahibini gören köpeğin sevinci göz doldurdu Video
Sahibini gören köpeğin sevinci göz doldurdu
Kuzey Kore'nin uydu roketi denemesi paniğe yol açtı Dünya
Kuzey Kore'nin uydu roketi denemesi paniğe yol açtı
Alanyaspor Fatih Tekke kararını verdi Spor
Alanyaspor Fatih Tekke kararını verdi
Çorlu’da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Yerel Haberler
Çorlu’da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı