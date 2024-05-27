Türkiye ve Japonya, sanatta buluştu

Arnica'nın açıklamasına göre, bu sergi, diplomatik dostluğun ikinci yüzyılına adım atan iki ülkeyi sanat yoluyla birleştirdi.

JYUNTEN Sanat Derneği ve Pinelo Sanat Galerisi iş birliğiyle gerçekleşen sergi, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer'in desteğiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de sergiyi ziyaret etti. Biçer, daha önce Arnica Art Land Sanat Çalıştayları düzenlediklerini ve markanın sanata verdiği önemi vurguladı.

Biçer, Japonya'daki sergi için Uzak Doğu'nun "sumi-e" fırça sanatı ile Türk ebru sanatını birleştirerek eserler ürettiğini belirtti. Sanata ve kültüre olan ilgisini dile getirerek, bu etkinlikte hem sanatçı hem de destekçi olarak yer almaktan onur duyduğunu ifade etti.

Japon sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergide, Yoshikawa Belediye Başkanı ve ressam Shigeto Nakahara da yer aldı. Nakahara'nın eseri "JYUNTEN", Sanat Derneği tarafından ödüle layık görüldü.

Karma sergide Prof. Süleyman Saim Tekcan, Hikmet Barutçugil, Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Doç. Dr. Şehnaz Biçer, Fırat Neziroğlu, Prof. Melihat Tüzün, Prof. Müge Demir, Prof. Hamdi Ünal, Doç. Dr. Devabil Kara, Dr. Pelin Özyol, Senur Akın Biçer ve Muhammed Kutsal'ın eserleri sergilendi.

"İthaf Sanat" projesinde fotoğraf sanatçısı Serhan Akın'ın eserleri Design Festa Sanat Galerisi'nde sergilendi. Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ise performans sergiledi. Serginin açılışı, Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen tarafından gerçekleştirildi.