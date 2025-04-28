Türkiye ve Yunanistan arasında kritik toplantı başladı! Savunma bakanlıkları bir arada

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan savunma bakanlıkları arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamındaki toplantının Selanik'te başladığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, iki ülke savunma bakanlıkları arasında, "Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında iki gün sürecek toplantının Selanik'te başladığı belirtilerek, güven artırıcı önlemler ile gelecek yıl aynı kapsamda yapılacak faaliyetlere ilişkin planlamanın toplantının gündeminde olduğu kaydedildi.