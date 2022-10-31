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Türkiye vergi cenneti ülkeler sıralamasında ilk 9'a girdi

Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi (ITCI), 2022 sıralamasını açıkladı. Türkiye, 38 ülke arasında, sermaye için en ideal vergi politikalarına sahip 9. ülke oldu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:12
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Türkiye vergi cennetleri sıralamasında ilk 9'a girdi

Türkiye vergi cenneti ülkeler sıralamasında ilk 9'a girdi
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Oda Tv'nin haberine göre; Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi (ITCI),  Şirketler için "rekabetçi" ve "ideal" vergi politikalarına göre bir sıralama oluşturan endekste Türkiye 9. sırada yer aldı. Geçen sene Türkiye 17. sırada bulunuyordu.

Şirketler ve sermaye için “yatırıma en elverişli” vergi politikalarını inceleyen endeks, özellikle gelir vergisi ve şirket vergisinin düşüklüğüne dikkat ediyor.

Türkiye'de kişisel gelir vergisinin yüzde 20 olması, OECD'nin yüzde 24,1 olan ortalamasının altında yer kalıyor. Türkiye'nin övülen bir diğer vergi politikası ise, endeksin resmi sitesinde şu şekilde ifade edildi: "Türkiye'nin bölgesel bir vergi sistemi var ve yabancı sermaye için kâr ve sermaye kazanımı vergilerinde muafiyetler mevcut, üstelik hiçbir ülkeye yönelik kısıtlama yok.”

 

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İşte Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi’ne (ITCI) göre, OECD ülkeleri arasında en çok sermaye dostu vergi politikalarına sahip ülkeler listesi:

 

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