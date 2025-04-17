Türkiye vize çilesi çekerken o ülkenin vatandaşları da artık Avrupa'ya vizesiz gidebilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye vize çilesi çekerken o ülkenin vatandaşları da artık Avrupa'ya vizesiz gidebilecek

Türkiye Vize Çilesi Yaşarken Suudi Arabistan Vatandaşlarına Avrupa Kapıları Vizesiz Açılıyor!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa ülkelerine seyahat etmekte zorluklar yaşarken, Suudi Arabistan vatandaşları için Avrupa'ya vizesiz seyahat imkanı doğdu. Nisan 2024'te alınan bir kararla, Suudi Arabistan ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülke vatandaşları, belirli koşullar altında Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebilecekler.

Türkiye vatandaşları son dönemde Schengen vizesi başvurularında uzun bekleme süreleri, yüksek ret oranları ve zorlu başvuru süreçleriyle karşı karşıya kalırken, bu gelişme Suudi Arabistan vatandaşları için önemli bir kolaylık sağlıyor.

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Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" Çabaları Sonuç Verdi

Suudi Arabistan yönetiminin "Vizyon 2030" programı kapsamında turizmi geliştirme hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar meyvelerini veriyor. Avrupa Birliği'nin (AB) de Suudi Arabistan'ın bu çabalarını olumlu karşıladığı belirtiliyor.

Tek Vizeyle Beş Yıl Boyunca Çoklu Seyahat İmkanı

Alınan karar uyarınca, Suudi Arabistan ve diğer KİK ülkelerinin vatandaşları, tek bir vize ile beş yıl boyunca Avrupa ülkelerine çok sayıda seyahat edebilecekler. Bu durum, Suudi Arabistan vatandaşlarının Avrupa ile olan ticari, turistik ve kültürel ilişkilerini önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Türkiye-AB Vize Görüşmeleri Sürüyor

Öte yandan, Türkiye ile AB arasındaki vize sorunlarının çözümü için görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Ancak henüz Türk vatandaşları için Avrupa'ya vizesiz seyahat imkanı konusunda somut bir gelişme yaşanmadı.

Suudi Arabistan vatandaşlarının Avrupa'ya vizesiz seyahat edebilecek olması, Türkiye'nin vize sorunlarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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