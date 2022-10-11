11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan çarpıcı açıklamalar

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan çarpıcı açıklamalar

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'ye yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 21:03
Takip Et

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Bu evlatlarıma laf söyletmem

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan çarpıcı açıklamalar
+
Aa
-

Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Üstündağ, "Bu maçtaki mücadele bir milli takıma yakışmayan bir voleyboldu." dedi. 

Sosyal medyada yazılanlarla ilgili de konuşan Akif Üstündağ, "Giovanni, Zehra'yı sakatlık bahanesiyle oynatmayıp Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçına hazırlıyor diye şeyler okuyoruz. Biz öyle bir hocayı çalıştırmaz öyle bir oyuncuyu da oynatmayız." ifadelerini kullandı. 

''BİZİM EVLADIMIZ SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM''

"Dünya Şampiyonasını burada noktaladık. Üzgünüz tabii ki. Özellikle bugünkü maç bir milli takıma yakışmayan bir voleyboldu. Türk sporcusu Türk milli takımı her ne olursa olsun hiçbir kulvarda teslim olmaz rakipten çekinmez. Biz mücadelemizi bugün veremedik. Bu çocuklar ülkenin gururu oldular. Bizim evladımız sahip çıkmak lazım."

''NEREDE NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPARIZ''

"Bu takım olimpiyata yüzde 99 gidecek duruma geldi. Avrupa finallerinde varsın Dünya finallerinde varsın çıtayı çok yükselttik kabul ediyoruz. Ama beklenti bugünkü maçın sonucu değildi herkes çok üzgün. Biz nerede ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Kimsenin demesine bakmayız yapmayız. Türk voleybolunun faydasına olan şeyleri yaparız. Bakacağız"

''HOCA BU TURNUVADA ÇOK ELEŞTİRİ ALDI''

"Hoca bu turnuvada çok eleştiri aldı. Her oyuncudan bir şey bekliyorsun faydalanmak istiyorsun örneğin Derya çok iyi bir başarı elde etti fırsatı iyi değerlendirdi. Belki değerlendiremeyebilirdi. Hangi antrenör hangi oyuncu bu turnuvadan bu sonuçla ayrılmak ister kimse istemez. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları oldu. Ancak bunlar mazeret değil. Biz spor ülkesiyiz şu anda çeyrek finalde elendik şampiyonalara gidemediğimiz zamanlar oldu."

''BU EVLATLARIMA LAF SÖYLETMEM''

"Sosyal medyada şunları gördük. Giovanni, Zehra'yı sakatlık bahanesiyle oynatmayıp Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçına hazırlıyor diye şeyler okuyoruz. Biz öyle bir hocayı çalıştırmaz öyle bir oyuncuyu da oynatmayız. Bu evlatlarıma laf söyletmem. O çocuğun günlerce ağladığına kaçınız şahit oldunuz? Dün ve bugün kaç iğne ile oynadığına kaçınız şahit oldunuz? Ebrar'ın sakatlık yüzünden gözyaşına birlikte şahit olduk. Döndü mücadelesini yaptı. Ülkenin gururu oldular."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
1
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Motorine bir zam daha geldi
2
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
4
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
5
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Ankara'da su krizi! “Mansur Yavaş belediyeciliğini böyle mi durdurabileceğinizi zannediyorsunuz?”
6
﻿Ankara'da su krizi! “Mansur Yavaş belediyeciliğini böyle mi durdurabileceğinizi zannediyorsunuz?”
﻿Ankara'da su krizi! “Mansur Yavaş belediyeciliğini böyle mi durdurabileceğinizi zannediyorsunuz?”
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
7
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
﻿TÜSİAD Başkanı Orhan ''ucuz iş gücüyle mümkün değil'' dedi
﻿TÜSİAD Başkanı Orhan ''ucuz iş gücüyle mümkün değil'' dedi
﻿TÜSİAD Başkanı Orhan ''ucuz iş gücüyle mümkün değil'' dedi
﻿Sakaryaspor yeni hocasıyla sözleşme imzaladı
﻿Sakaryaspor yeni hocasıyla sözleşme imzaladı
﻿Sakaryaspor yeni hocasıyla sözleşme imzaladı
﻿Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
﻿Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
﻿Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
﻿Giresun Kalesi çevresinde kentsel dönüşüm başlatılıyor
﻿Giresun Kalesi çevresinde kentsel dönüşüm başlatılıyor
﻿Giresun Kalesi çevresinde kentsel dönüşüm başlatılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.