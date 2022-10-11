Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan çarpıcı açıklamalar

Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Üstündağ, "Bu maçtaki mücadele bir milli takıma yakışmayan bir voleyboldu." dedi.

Sosyal medyada yazılanlarla ilgili de konuşan Akif Üstündağ, "Giovanni, Zehra'yı sakatlık bahanesiyle oynatmayıp Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçına hazırlıyor diye şeyler okuyoruz. Biz öyle bir hocayı çalıştırmaz öyle bir oyuncuyu da oynatmayız." ifadelerini kullandı.

''BİZİM EVLADIMIZ SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM''

"Dünya Şampiyonasını burada noktaladık. Üzgünüz tabii ki. Özellikle bugünkü maç bir milli takıma yakışmayan bir voleyboldu. Türk sporcusu Türk milli takımı her ne olursa olsun hiçbir kulvarda teslim olmaz rakipten çekinmez. Biz mücadelemizi bugün veremedik. Bu çocuklar ülkenin gururu oldular. Bizim evladımız sahip çıkmak lazım."

''NEREDE NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPARIZ''

"Bu takım olimpiyata yüzde 99 gidecek duruma geldi. Avrupa finallerinde varsın Dünya finallerinde varsın çıtayı çok yükselttik kabul ediyoruz. Ama beklenti bugünkü maçın sonucu değildi herkes çok üzgün. Biz nerede ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Kimsenin demesine bakmayız yapmayız. Türk voleybolunun faydasına olan şeyleri yaparız. Bakacağız"

''HOCA BU TURNUVADA ÇOK ELEŞTİRİ ALDI''

"Hoca bu turnuvada çok eleştiri aldı. Her oyuncudan bir şey bekliyorsun faydalanmak istiyorsun örneğin Derya çok iyi bir başarı elde etti fırsatı iyi değerlendirdi. Belki değerlendiremeyebilirdi. Hangi antrenör hangi oyuncu bu turnuvadan bu sonuçla ayrılmak ister kimse istemez. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları oldu. Ancak bunlar mazeret değil. Biz spor ülkesiyiz şu anda çeyrek finalde elendik şampiyonalara gidemediğimiz zamanlar oldu."

''BU EVLATLARIMA LAF SÖYLETMEM''

"Sosyal medyada şunları gördük. Giovanni, Zehra'yı sakatlık bahanesiyle oynatmayıp Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçına hazırlıyor diye şeyler okuyoruz. Biz öyle bir hocayı çalıştırmaz öyle bir oyuncuyu da oynatmayız. Bu evlatlarıma laf söyletmem. O çocuğun günlerce ağladığına kaçınız şahit oldunuz? Dün ve bugün kaç iğne ile oynadığına kaçınız şahit oldunuz? Ebrar'ın sakatlık yüzünden gözyaşına birlikte şahit olduk. Döndü mücadelesini yaptı. Ülkenin gururu oldular."