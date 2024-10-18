Türkiye Voleybol Federasyonu’nda Üstündağ dönemi devam ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleşti.
Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 238 delegeden 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı.
Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.
Mehmet Akif Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.
2016'dan bu yana görevini sürdüren Mehmet Akif Üstündağ girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı.