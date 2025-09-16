Türkiye Vuslat Doğan Sabancı'nın istediği tazminat konuşuyor! "Osimhen bile daha ucuza geldi!" espirisi

29 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan sosyete çift tazminat konusunda anlaşamıyordu. Geçtiğimiz yıl yaşanan bot kazasından eşini sorumlu tutan Vuslat Doğan, tazminat için 5 milyar TL talep etmesinin ardından tazminat tutarı sosyal medyada gündem oldu.

TEKNE KAZASININ FATURASINI EŞİNE KESTİ

İddialara göre Vuslat Sabancı, tekne kazasının faturasını eşine kesti ve onu bu şekilde cezalandırmak istiyor.

Vuslat Doğan Sabancı kocasından rekor tazminat istedi! 29 yıllık evliliği kaza yıktı… Fiyatı duyan kulaklarına inanamadı

Kaza sonrasında Vuslat Doğan Sabancı yüzündeki yaralar için üç kez estetik operasyon geçirdi, Ali Sabancı ise arka arkaya 11 kez ameliyat oldu. O dönem Türkiye’nin gündemine oturan bu kaza, çiftin evliliğinde de derin yaralar açtı.

5 milyar TL, bugünkü kurla yaklaşık 120 milyon dolar ediyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel de tazminat tutarını duyan sosyal medya kullanıcılarının ilginç gördüğü yorumları kaleme aldı.

İşte o yorumlar:

Bir sosyal medya kullanıcısı "Uçaklarda suyu parayla satmayı ve hatta iş görüşmesi için mülakata gelenlerden para almayı akıl eden adamın bir kuruş ödeyeceğini sanmam ama siz bilirsiniz" dedi.

Bir başka kullanıcı "100 milyon Euro tazminat vereceğime boşanmam öyle düz yaşarım."

OSIMHEN DAHA UCUZA GELDİ

Bir diğer kullanıcı ise "Biz Osimhen'i harbi ucuza almışız galiba" yorumunda bulundu.

Bir diğer komik yorum ise "Yakında uçaklarda tuvaletler de paralı olabilir!"

"Pegasus'un uçak sayısı 124. Ortalama bir uçak fiyatını 100 milyon dolar desek 1,2 uçak parası eder. Az bile istemiş."