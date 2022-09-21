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Türkiye ile Lüksemburg 9.kez karşı karşıya

Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 09:18
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Türkiye yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg'u konuk edecek

Türkiye ile Lüksemburg 9.kez karşı karşıya
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8 müsabakadan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı.

Üçü resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 6'sı Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 15 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.

SON 7 MAÇI MİLLİLERİMİZ KAZANDI

Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 7 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Taraflar, son maçlarını ise bu yıl Lüksemburg'da oynadı. 11 Haziran 2022'de, Lüksemburg Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi maçını ay-yıldızlı ekip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.

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