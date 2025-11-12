Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 askeri kargo uçağı, Azerbaycan'dan havalanması sonrası henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Gürcistan sınırında düştü. Uçakta bulunan 20 personel şehit oldu.

Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası askerlerin hikayeleri de yürekleri yaktı. Şehitlerin aileleri ve yakınları askerlerin son anılarını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

KANSER HASTASINA HAYAT VERMİŞ

Bursalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın (38) şehadet haberi doğduğu Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi ile annesi Ayşe Yağız'ın yaşadığı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki evine ulaştı.

Her iki mahalle de Türk bayraklarıyla donatılırken, 2 kız çocuğu babası şehidin, babasını küçük yaşta kaybettiği ve liseyi bitirdikten sonra asker olmaya karar verdiği öğrenildi.

Şehidin kök hücre bağışçısı olduğu ve 2 yıl önce kök hücrenin nakledildiği bir kanser hastasına hayat verdiği öğrenildi.

Şehit Yağız'ın, 10 yıl önce kök hücre bağışında bulunduğu, 2023 Haziran ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastasıyla uyumlu olması sonucu ise naklin gerçekleştiği öğrenildi. Şehit Yağız, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Teşekkür Belgesi’ni ve mutluluğunu, "Bundan yaklaşık 10 sene önce kök hücre (kemik iliği) bağışçısı olmak ister misiniz sorusuna evet dedim ve 10 yıl sonra geçtiğimiz Mart ayında kanser olan bir hasta ile uyumlu olduğum haberini aldım. Çeşitli testler sonrası Haziran ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde nakil gerçekleşti ve 3 ayı aşkın bir sürenin sonunda bugün hastanın taburcu olduğu bilgisini aldım. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereği hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum. Rabb’im kimseyi çaresiz dertlerle imtihan etmesin inşallah" mesajıyla sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Ramazan Yağız ve Emre Sevinç

Bir kız kardeşi olan şehidin annesinin, oğlunun 5'inci Ana Jet Üssü'nde görev yaptığı Amasya’nın Merzifon ilçesine gittiği, şehidin naaşının ise Harmancık’ta toprağa verileceği öğrenildi. Şehidin doğduğu Çatalsöğüt Mahallesi'ndeki hazırlıklar sürerken, 3 yıl önce aynı gün 11 Kasım 2022'de, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan ve Çatalsöğüt Mahallesi'nde toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28) babası Mehmet Sevinç, sosyal medya hesabından oğlunun ve şehit Yağız'ın fotoğrafını, "Cennette kavuşmak için aynı güne mi sözleştiniz yiğitlerim. Aynı köyün aynı toprağın evlatları" mesajıyla paylaştı.

DÜŞEN UÇAĞA BİNMEDEN ÖNCE KONUŞMUŞ

C130 kargo uçağında 20 şehitten biri Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüşürken o anları gözyaşları içinde anlattı.

Ali Ongan ve İlhan Ongan

Baba Ali Ongan, "Bana, 'Kıyafetlerimi giydim, çok sis var baba, uçağımız geldi' dedi. 'Ne zaman çıkacaksınız' dedim, 'Ben gelince seni ararım' dedi. 'Gelince ararım' dedi, gelmedi, gelmedi. Oğlum gelemedi, oğlum hâlâ yok. Getirsinler oğlumu" dedi.

PİLOT OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın aile yakını Turgut Özdemir, "Bölgemizin köklü bir ailesiydi. Oğlumun sınıf arkadaşıydı babası çok değerli bir abim. Maalesef elim bir kazada kaybettik. En son bir düğünümüz vardı ardından bir cenaze vardı o zaman görüşmüştük. Ailesine 'Cuma günü geleceğim' diyor. Kargo uçağı pilotuydu. Yeni rütbe takmıştı yarbay olmuştu. Büyükçekmece'miz kan ağlıyor şu anda. Pilot olmak çocuklu hayaliydi. Maalesef kaybettik" dedi.

Turgut Özdemir

Öte yandan Korkmaz, FETÖ'nün İzmir Casusluk Kumpası'na maruz kaldığı ortaya çıktı.

4 AY SONRA BABA OLACAKTI

Bursalı şehit Hava Pilot Serdar Uslu'nun 4 ay sonra baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Eşi Göknur Uslu'nun hamile olduğu Şehit Serdar Uslu'nun 4 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Uslu'nun ailesinin yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan eve Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.

Serdar Uslu

Uslu'nun şehadet haberi, Yenigün Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Baba ocağına haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile verdi. Askeri erkanın yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi.

'BABA DÖNÜYORUM' DİYEREK UÇAĞA BİNMİŞTİ

Azerbaycan görevinin ardından yurda dönme hazırlığındayken şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi.

Oğullarının şehadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, büyük bir acı yaşadı. Haberle fenalaşan anne Zülbiye Aykut, hazır bekleyen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözyaşlarına boğulan baba Ünal Aykut, askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" sözleriyle yürekleri dağladı.

İlker Aykut

Bir çocuk babası şehit İlker Aykut'un, uçağa binmeden hemen önce babası Ünal Aykut'u aradığı ve "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu öğrenildi. Bu son konuşma, ailenin acısını katladı.

İKİNCİ ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALACAKTI

Kargo uçağında bulunan 32 yaşındaki Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un şehadet haberi, Samsun'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin anne ve babası evde olmadıkları için haber, şehidin 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a verildi.

Emre Altıok

Şehidin bir çocuk babası olduğu, eşi ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün saydıkları öğrenildi.