Türkiye, yatırımda yabancıların gözdesi oldu! Ortalama yüzde 31 getiri

Bloomberg News'un hesaplamalarına göre, Türkiye Merkez Bankası'nın lirayı yönetme stratejisi, yatırımcıların dünyanın en karlı carry trade'inden daha fazla yararlanmasına zemin hazırlıyor.

YABANCILARIN HİSSE SENEDİ MİKTARI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Aralık itibarıyla 33 milyar 843,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Ocak haftasında 34 milyar 1,4 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 469,8 milyon dolardan 17 milyar 908,8 milyon dolara yükselirken, ÖST stokları 365,3 milyon dolardan 361,8 milyon dolara düştü.

Yabancıların TL alıp faize yatırma ticareti olan carry trade getirisi ile Türkiye gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) arasında en üst sırada yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi Türk Lirası’nın enflasyon oranından daha az zayıflaması anlamına gelen “reel değerlenme” politikası izliyor.

YÜZDE 31 GETİRİ

TL, geçen yıl dolar karşısında nominal olarak yüzde 16.5 değer kaybederken, düzeltilmiş ölçüme göre 2007’den bu yana en büyük kazancını elde etti ve bu da lira tahvillerinden yüzde 50’den fazla faiz kazanabilen yabancı yatırımcılar için bir nimet oldu. Böylelikle TL, geçen yıl dolara karşı carry trade getirilerinde gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimleri arasında en üst sırada yer aldı.

Garanti BBVA Yatırım Strateji Raporu’nda 21 gelişmekte olan ülkenin para birimlerinin 2024 yılı carry trade getirilerini paylaştı. Bloomberg ve Merkez Bankası (TCMB) verilerinden hazırlanan grafiğe göre, geçtiğimiz yıl boyunca dolar cinsinden borçlanıp lira cinsinden carry trade’lere yatırım yapan yatırımcılar ortalama yüzde 31 getiri elde etti. Gelişmekte olan ülkeler ‘carry tarde’ getirileri ile bu oranın yakınına bile yaklaşamadı. Malezya ve Güney Afrika’nın carry trade getirisi yüzde 1 ile pozitif bölgede kaldı fakat, kalan ülkeler negatif getiri sundu.

LONDRALI YATIRIMCININ GÖZÜ TCMB’DE

ABD'li haber ajansı Bloomberg’e konuşan Londra’daki Union Bancaire Privee Ubp SA’nın döviz stratejisi müdürü Peter Kinsella, “TL carry açısından çok iyi kazandıran bir strateji. Tek soru, Türkiye Merkez Bankası’nın faizleri ne ölçüde ve ne kadar hızlı düşüreceği? Asıl mesele bu” dedi.