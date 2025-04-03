Türkiye, yenilenebilir enerjide Avrupa’nın lideri olma yolunda ilerliyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Türkiye’nin rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi son 5 yılda iki katına çıkarak Avrupa’nın en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji pazarı haline geldi.

Özellikle güneş enerjisi sektöründe büyük bir sıçrama yaşayan Türkiye, 2023 sonu itibarıyla 12 GW’lık güneş enerjisi kapasitesine ulaştı. Rüzgar enerjisinde ise 11 GW’ı aşan kurulu güç ile önemli bir ivme yakaladı. Uzmanlar, bu büyümenin devam etmesi durumunda Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa’nın en büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden biri olabileceğini belirtiyor.

Hükümetin yerli ve milli enerji politikaları kapsamında teşviklerini artırması, özel sektör yatırımlarını da hızlandırdı. Ayrıca, enerji ithalatına bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Türkiye, bu alanda cari açığın daraltılmasına da katkı sağlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, "2023-2030 döneminde yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payını %50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. Bu hedefe ulaşılması durumunda Türkiye, temiz enerji dönüşümünde küresel arenada öncü ülkeler arasına girebilir.