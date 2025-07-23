Türkiye yıllardır bu kararı bekliyordu! Avrupa ülkesinden onay

Düzenleme: Kaynak: Der Spiegel
Türkiye yıllardır bu kararı bekliyordu! Avrupa ülkesinden onay

Alman hükümeti, Türkiye'nin Mart 2023'te sunduğu talep doğrultusunda Eurofighter Typhoon tipi savaş uçakları satışının ön onayını verdiğini duyurdu. Almanya'nın 40 adet uçak teslim etmesi bekleniyor.

Alman dergisi Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladı.

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın almak için görüşmeler yürüten Türkiye, talebini Mart 2023'te sunmuştu.

1kapak-003.jpg

Uçaklar Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’nın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Konsorsiyumda Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketleri yer alıyor.

ERDOĞAN İLERLEME KAT EDİLDİĞİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün, satın alma görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Erdoğan, Almanya ve İngiltere'nin konuyu olumlu karşıladığını dile getirdi.

İngiliz basınına göre, jetlerin kesin sayısı ve özellikleri henüz kesin olarak kararlaştırılmadı. Türkiye 40 jetin tamamını sipariş ederse, sipariş bedelinin yaklaşık 4,75 milyar euroya ulaşacağı belirtiliyor.

Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

Almanya’dan Türkiye’ye Eurofighter onayı! Anlaşma yolda...Almanya’dan Türkiye’ye Eurofighter onayı! Anlaşma yolda...

Son Haberler
İYİ Parti Kuşadası'na çıkartma yaptı!
İYİ Parti Kuşadası'na çıkartma yaptı!
Brent petrol 67,86 dolarda: Ticaret savaşları fiyatları sarsıyor! (23 Temmuz 2025)
Brent petrol 67,86 dolarda: Ticaret savaşları fiyatları sarsıyor!
Ozan Tufan'a 1. Lig'den talip çıktı!
Ozan Tufan'a 1. Lig'den talip çıktı!
Bakır fiyatı zirveye göz kırptı
Bakır fiyatı zirveye göz kırptı
Azerbaycan Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Azerbaycan Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı