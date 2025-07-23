Türkiye yıllardır bu kararı bekliyordu! Avrupa ülkesinden onay

Alman dergisi Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladı.

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın almak için görüşmeler yürüten Türkiye, talebini Mart 2023'te sunmuştu.

Uçaklar Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’nın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Konsorsiyumda Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketleri yer alıyor.

ERDOĞAN İLERLEME KAT EDİLDİĞİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün, satın alma görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Erdoğan, Almanya ve İngiltere'nin konuyu olumlu karşıladığını dile getirdi.

İngiliz basınına göre, jetlerin kesin sayısı ve özellikleri henüz kesin olarak kararlaştırılmadı. Türkiye 40 jetin tamamını sipariş ederse, sipariş bedelinin yaklaşık 4,75 milyar euroya ulaşacağı belirtiliyor.

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