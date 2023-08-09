Türkiye yükselmeye devam ediyor: İşte ülke puanında son durum

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, aldıkları sonuçlarla ülke puanını yükseltmeyi sürdürüyor.

Türkiye, Galatasaray'ın son galibiyeti ile birlikte bir basamak daha yukarı çıktı.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Temsilcilerimizin aldıkları sonuç sonrası Türkiye 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı ise 28.600 oldu.

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.600

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.982

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- TÜRKİYE: 28.600

12- İsviçre: 28.475

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750