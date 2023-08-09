Türkiye yükselmeye devam ediyor: İşte ülke puanında son durum

UEFA ülke puanında sıralama güncellendi. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray'ın Ljubljana'yı 3-0 yenmesiyle birlikte Türkiye bir basamak daha yükseldi.

Türkiye yükselmeye devam ediyor: İşte ülke puanında son durum

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, aldıkları sonuçlarla ülke puanını yükseltmeyi sürdürüyor.

Türkiye, Galatasaray'ın son galibiyeti ile birlikte bir basamak daha yukarı çıktı.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM
Temsilcilerimizin aldıkları sonuç sonrası Türkiye 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı ise 28.600 oldu.

1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.600
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.982
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000
11- TÜRKİYE: 28.600
12- İsviçre: 28.475
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750

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