﻿Türkiye Yüzyılı; Dağ fare doğurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmanın tam metnini okuyarak 2023-2123 yılları için neler vaat ettiğini özetledim.

"Türkiye Yüzyılı'nı, ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz.

Türkiye Yüzyılı programıyla, Cumhuriyetimizin ikinci asrı için yapmayı hedeflediğimiz çalışmalar var.

-Bu çerçevede Kanal İstanbul Projesi, muhalefet ne diyor, Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor.

-Ülkemizi en kısa sürede 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine, 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşturacağız.

-Küresel dijital devrim ekonomisinin de öncülüğünü yapacağız.

-Dezenformasyona karşı etkili tedbirler almayı sürdüreceğiz.

-Uluslararası sıralamaların ilk 500'ünde en az 10 üniversitemizin yer almasını sağlayacak,

-2030 yılında 10 milyonu bulacağı öngörülen uluslararası öğrenci sayısından, halen 300 bine yakın olan payımızı 1 milyona çıkartacağız.

-Gelişmiş devletlerin önüne geçirecek altyapıyı daha da geliştireceğiz.

-Temel özgürlüklerin eksiksiz kullanılabilmesini temin ederek, haklının güvencesi ve doğrunun tarafı olacak bir demokrasi işleyişini sağlama almak istiyoruz.

-Her bir bireyin hakkını, hukukunu, geleceğini teminat altına alacak düzenlemeleri daha da etkinleştireceğiz.

-Sosyal destekler başta olmak üzere, her alanda vatandaşlara daha kuşatıcı hizmetler sunacağız.

Yoksunluklarından arınmış ülkemizin gündemine yakışan yeni Kızıl Elma'sı ancak Türkiye Yüzyılı olabilir.

Cumhuriyetin 100. yılını aynı zamanda Türkiye'de siyaseti, üslubuyla tarzıyla işleyişiyle sonuçlarıyla değiştirecek yeni bir dönemin de miladı haline getirmek istiyoruz."

Değerli okurlarım,

Laf salatası bölümü yoğun olan konuşmasında Cumhuriyetimizi 2. Yüzyılına taşımak isteyen AKP'li Erdoğan'ın Türk halkına vaat ettiği somut tek projesi var:

-Kanal İstanbul…

2023-2123 dönemi için hiçbir yeni hedef koyamadın Erdoğan,

Enflasyonu ve hayat pahalılığını sona erdirecek tek bir kelime etmedin Erdoğan,

16 bakanından tek biri önüne tek bir yeni proje koyamadılar mı Erdoğan?

Sığınmacılardan tek kelime neden etmedin Erdoğan?

Amerika'nın silah ambargosunu nasıl kıracağından neden tek kelime etmedin Erdoğan?

Güney sınırımızda Terör Devleti kurulmasını nasıl engelleyeceğini neden anlatmadın Erdoğan?

Avrupa Birliğine tam üyelik hedefinden neden söz etmedin Erdoğan?

İşsizliğe çözümün yok mu Erdoğan?

EYT'liler için neden tek kelime etmedin Erdoğan?

13 milyon emeklinin geçim sıkıntısını neden görmezden geldin Erdoğan?

Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zamlarından neden hiç bahsetmedin Erdoğan?

Bu laf salatası ile mi Türkiye'yi Cumhuriyetin 2. Yüzyılına taşımayı vaat ediyorsun Erdoğan?

Konuşmanın yüzde 99'9'u vaat.

Tarımda, besicilikte,

Sanayide, ticarette,

Eğitimde, sağlıkta,

Teknolojide, bilimde,

Kişi başına düşen milli gelirde,

Yüksek faiz ile mücadelede,

Fakir fukaranın sıkıntılarının çözümünde,

Vergi reformunda tek bir yeni hedef ortaya koymayarak;

-Türk milletinin hayallerini yıktın Erdoğan…

Anlaşıldı ki 20 yıllık iktidarın senin hayallerini de bitirmiş.

Anlaşıldı ki Türkiye Yüzyılı için bakanlıkların tek bir proje hazırlamamışlar.

Anlaşıldı ki artık Türk milletine sadece Kanal İstanbul vaadin var.

Türkiye Yüzyılı projen gösterdi ki;

-Dağ fare doğurdu

Erdoğan, Türban ve aile konusunda anayasa değişikliği ve halk oylaması yani referandum öneriyorsun.

Ben de sana Türkiye Yüzyılı projen katkı sağlayayım ve milletin beklediği iki sorulu referandum konusunu söyleyeyim:

Birinci soru:

-Kanal İstanbul yapılsın mı yapılmasın mı?

İkinci soru:

-Sığınmacılar ülkelerine gönderilsin mi, gönderilmesin mi?

Hodri meydan Erdoğan…