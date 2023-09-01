Türkiye’de 1 ayda artan fiyatlar Almanya’da 1 yılda arttı. Almanya’da enflasyon düştü

Almanya’da yüzde 6,2 olan yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 6,1’e geriledi. Türkiye’de 1 ayda yaşanan fiyat artışının Almanya’da 1 yılda arttı.

Türkiye’de 1 ayda artan fiyatlar Almanya’da 1 yılda arttı. Almanya’da enflasyon düştü

Fiyatlar Almanya’da da artıyor iddialarını çürüten veriler açıklandı. Türkiye’de sadece Temmuz ayında fiyatlar yüzde 9 artarken Almanya’da 1 yılda yüzde 6 arttı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da temmuzda yüzde 6,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 6,1’e geriledi. Piyasalarda beklenti enflasyonun ağustosta yüzde 6’ya inmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı. AB uyumlu TÜFE de ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 6,4 yükseldi.

GIDA VE ENERJİDE ARTIŞ

Almanya’da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkarken, Gıda fiyatları, ağustosta enflasyonun en büyük itici gücü olmaya devam etti. Gıda fiyatları ağustosta bir yıl öncesine göre yüzde 9 ve enerji ürünleri yüzde 8,3 artış gösterdi.

Bu arada, ayrı veri olarak, Almanya’da temmuzda ithalat fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 düşerek 1987’den bu yana en sert düşüşünü gösterdi.

Analistler, düşen ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.

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