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Türkiye'de 11 ayda 3 milyona yakın gayrimenkul satıldı

Türkiye'de bu yılın 11 ayında 2 milyon 997 bin 668 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 35 milyar 144 milyon 100 bin 467 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 12:38
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Türkiye'de 11 ayda 3 milyona yakın gayrimenkul satıldı

Türkiye'de 11 ayda 3 milyona yakın gayrimenkul satıldı
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AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, gayrimenkul satış işlemleri kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6 artarak 292 bin 493 oldu.

Bu satış işlemlerinden 3 milyar 769 milyon 785 bin 903 lira tapu harcı geliri sağlandı.

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İL İSTANBUL OLDU

Ülke genelinde, bu yılın ocak- kasım döneminde, 2 milyon 997 bin 668 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 35 milyar 144 milyon 100 bin 467 lira tapu harcı gelir elde edildi.

İşlemlerin 1 milyon 254 bin 545'ini konut, 518 bin 89'unu arsa, 862 bin 438'ini tarla, 135 bin 782'sini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

En çok satış işlemi yapılan iller arasında 361 bin 492'yle İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 187 bin 425 ile Ankara, 150 bin 423 ile İzmir, 115 bin 810 ile Antalya, 108 bin 448 ile Bursa, 92 bin 318 ile Konya, 75 bin 366 ile Balıkesir, 75 bin 155 ile Kocaeli, 74 bin 624 ile Gaziantep ve 74 bin 435 ile Tekirdağ izledi.

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