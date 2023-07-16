Türkiye’de 17 milyon yabancı olduğunu itiraf ettiler. Açıklama yayılınca 'yanlış anlaşıldı aslında 4 milyon yabancı var' dediler

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla gündeme oturan "İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı" iddiaları üzerine Göç İdaresi Başkanlığı, açıklama yayımladı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Başkanlık tarafından açıklama yapılma ihtiyacı duyulduğu belirtilen açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek 10 ilçenin yeni ikamet izni başvurusuna kapalı olduğunu bildirildi.

"YABANCI YOĞUNLUĞUNU SEYRELTMEYE YÖNELİK TEDBİR"

Göç İdaresi, mekansal yoğunlaşmanın önüne geçmek amacıyla dönemsel olarak gerek illerde gerek mahallelerde gerekse ilçelerde yabancı nüfusuna ilişkin yoğunluk analizleri yaptığını ve yabancı yoğunluğunu seyreltmeye yönelik tedbirler aldığını açıkladı.

Yabancı yoğunluğunu azaltmaya yönelik tedbirler kapsamında uygulamaya koyulan kararı hatırlatan Göç İdaresi, İstanbul'un 2019'da geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kayıt işlemlerine kapatıldığını ifade etti.

"GÖÇ İDARESİ YABANCI SAYISININ 17 MİLYON OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya tepkileri üzerine Göç İdaresi tarafından yapılan açıklamayı alıntılayarak "GÖÇ İDARESİ 85 milyon 279 bin 553 olan Türk nüfusunun yüzde 20’sini geçen yabancı var diyerek yabancı sayısının 17 milyon gibi bir rakam olduğunu ifade etmiştir” dedi.

Seçim döneminde Türkiye'deki sığınmacı sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu sıklıkla ifade eden Ümit Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

“Zafer Partisi Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak olduğunu açıklıyor. Bazı konu ile ilgili bürokratlar bana ‘Sayın Hocam, sayı daha fazla sizin söylediğinizden’ şeklinde uyarılarda bulunuyorlardı. Ben her seferinde ‘öyle ise döküman isterim’ cevabını verdim. Bugün GÖÇ İDARESİ AŞAĞIDAKİ açıklamayı yapmış:

'2021 yılı ocak ayında İstanbul'un Fatih ve Esenyurt ilçeleri yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır. 2022 yılı ekim ayında yapılan değerlendirme sonucunda, Fatih ve Esenyurt ilçelerinin yanı sıra Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri de yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır.

1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla tüm illerimizde, yabancı yoğunluğunun Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı toplam 63 ilde 1169 mahalle yeni yabancı kaydına kapatılmış olup İstanbul ilimizde kapalı mahalle sayısı 54'tür.

Açıklamadan anlaşılacağı üzere İstanbul ilimizde 39 ilçenin ikamet iznine kapatıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup halihazırda 10 ilçe yeni ikamet izni başvurusuna kapalı durumdadır. Mekansal yoğunlaşmaya yönelik izleme ve değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.'

Özetle GÖÇ İDARESİ 85 milyon 279 bin 553 olan Türk nüfusunun yüzde 20’sini geçen yabancı var diyerek yabancı sayısının 17 milyon gibi bir rakam olduğunu ifade etmiştir."

YABANCI SAYISINI 5 MİLYONA YAKIN OLARAK AÇIKLADILAR

Göç İdaresi Başkanlığı yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir açıklama daha yayımlayarak yabancı sayısını duyurdu.

Yabancı yoğunluğunu azaltmak amacıyla 1.169 mahallenin yeni yabancı kaydına kapatıldığını duyuran Göç İdaresi, "Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4.893.752'dir. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesınlıkle gerçeği yansıtmamaktadır!" açıklaması yaptı.

Göç İdaresinin yaptığı basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Bugüne kadar, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla %20'yi aştığı 1.169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır. İstanbul'da kapalı mahalle sayısı 54'tür.

Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4.893.752'dir. Yabancı sayıları, Göç idaresi Başkanlığımıza ait goc.gov.tr adresinde her hafta düzenli olarak yayınlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar KESINLIKLE GERÇEĞI YANSITMAMAKTADIR!

Bir kez daha vurguluyoruz ki: DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ AZIM VE KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDIR! "