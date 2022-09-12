Zil çaldı Türkiye ders başı yaptı. 19 Milyon öğrenci okulun yolunu tuttu

Yaz tatili bitti milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili çaldı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 19 milyon öğrenci ile bir milyonu aşkın öğretmen yarın ders başı yaptı.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfı öğrencileri, 5-9 Eylül'de uyum eğitimine başlamıştı. Ortaokul ve liseye başlayan öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise 16 Eylül'e kadar sürecek.

19 MİLYON ÖĞRENCİ OKULA GİDECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin ders başı yapacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı da öğrencilere ulaştırdı.

3 MİLYAR 100 MİLYON BÜTÇE AYRILDI

Okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi. Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi. Bu yıl ayrıca 1450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planlıyor.

KİTAP SAYISI 80 MİLYONA ULAŞTI

Aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında da yaklaşık 800 köy yaşam merkezi hizmete sunuldu. Yıl sonuna kadar da 6 bin 970 köy yaşam merkezine ulaşılması hedefleniyor. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında, 16 bin 361 kütüphane yapıldı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı 80 milyona ulaştı.

İLK ARA TATİL 14 KASIM'DA

Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14 Kasım'da başlayacak ve 18 Kasım'da sona erecek. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak.

YARIYIL TATİLİ 23 OCAK'TA

23 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek. Yaz tatili ise 16 Haziran'da başlayacak.

Ayrıca eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Yaz tatilinin ardından 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlanmasıyla İstanbullular pazartesi gününe yoğun trafikle başladı. Trafik, Anadolu Yakası’nın anayollarını yer yer durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik havadan dron ile görüntülendi.





2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından servis araçları trafikteki yerini aldı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yola çıkarak ders saatine yetişmeye çalıştı. Okul servislerinin de trafiğe katılmasıyla Anadolu Yakası’nın anayollarında yoğun trafik oluştu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 63 seviyelerine geldi. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar nedeniyle D100 karayolu Kadıköy ve Ankara istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 56, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 63 olarak ölçümlendi.