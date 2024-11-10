Türkiye’de 2 kişiden birinin favori hobisi alışveriş yapmak

Dil, kültür ve toplumla ilişkilenen, insanın kişisel gelişiminde önemli rol oynayan hobilere ilişkin yeni bir derleme, hobi kültürünün nasıl değişim gösterdiğini, Türkiye’de ve dünyada en popüler hobi ve serbest zaman aktivitelerinin nasıl sıralandığını ortaya koydu. 10 yılı aşkın süredir nitelikli yabancı dil öğretmenlerini tek platformda buluşturan Preply tarafından yetişkinler için hobi tavsiyelerine dair fikir sunmak için yapılan derleme çalışması 10 kişiden üçünün artan maliyetler sebebiyle hobilerinden vazgeçtiğini ortaya koydu. Öte yandan derleme, dünyada en çok tercih edilen hobilere de ışık tuttu.

HOBİLER STRESİ AZALTIYOR, DEPRESYONA İYİ GELİYOR

Hobi ve serbest zaman aktivitelerinin sosyalleşme ve insanın sosyal bir varlık olmasıyla ilgisine değinilen derlemede, akademik referanslarla, hobi edinmenin haftada 40 saatten fazla çalışmanın sebep olduğu olumsuz ruh sağlığı etkilerini hafifletmeye yardımcı olduğuna yer verildi.

Hobi edinmenin sosyolojik ve psikolojik yansımaları olduğuna dikkat çeken derleme, Nature Medicine’de yayımlanan ve 16 ülkede, 93 binden fazla kişiyle yapılmış beş büyük çalışmanın sonuçlarını içeren bir meta araştırmaya göre her biri 65 yaş üzerinde olan yaşlı bireylerin, hobileri olmayan kişilerle karşılaştırıldığında daha iyi sağlık, daha fazla mutluluk, daha az depresyon belirtisi ve daha yüksek yaşam memnuniyeti bildirdiklerine de işaret etti.

Araştırma yazarları, 5 kişiden dördünün (%81) hobi edinerek stresten kurtulmayı amaçladığını, katılımcılarının %57’sinin ise yalnız vakit geçirmek için hobi edinmeyi seçtiğini vurguladı.

MAKRO KOŞULLAR HOBİLERİ DEĞİŞTİRİYOR

Araştırma, hobiler üzerinde etkili olan ve hobi edinme alışkanlıklarını değiştiren finansal koşullara da odaklandı. Çeşitli çalışmalardan yapılan incelemeler, en pahalı hobiler içinde seyahat etmek ve koleksiyonerlik gibi başlıkların öne çıktığını, şarkı söylemek, meditasyon yapmak, origami gibi uğraşlarla ilgilenmek, yazmak ve yürümek gibi hobilerin ise en az maliyetli, en hesaplı hobiler arasında sıralandığını gösterdi.

DÜNYA HOBİ OLARAK YEMEK YAPIYOR, TÜRKİYE ALIŞVERİŞ

44 binden fazla yabancı dil öğretmenini tek platformda buluşturan ve İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca online özel ders için tek durak olan Preply’nin dil ve kültür odaklı derlemelerinin en yenisi, dünya çapında en çok edinilen hobinin yemek yapmak olduğunu gösterdi.

Buna karşın Statista verileri, Türkiye’deki katılımcıların %48’inin alışveriş yapmayı hobilerin ilk sırasına yerleştirdiği; alışveriş hobisini ise teknoloji, bilgisayar, seyahat etmek, okumak ve sosyalleşmek gibi başlıkların izlediğini gösterdi.

Araştırma yazarları, özellikle online dil öğreniminin erişilebilirliğinin artmasıyla, yabancı dil öğrenmenin de hobi statüsü kazanabildiğine dikkat çekti. Üçten fazla dil konuşanlar için kullanılan poliglot kavramının internet popülaritesinin arttığını vurgulayan yazarlar, Preply gibi platformlar sayesinde nitelikli yabancı dil öğretmenlerle ingilizce konuşma pratiği yapmanın daha kolay hale geldiğini, ingilizce özel ders almanın ev konforuna taşındığını hatırlattı.

Dünya nüfusunun %43’ünün iki dil birden konuşabildiğinin, dört dil konuşabilen poliglotların ise küresel nüfusun yalnızca %1’ini oluşturduğunun hatırlatıldığı araştırma, “yabancı dil öğrenmek de bir hobi olabilir” çağrısıyla son buldu.