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Kapanan şirket sayısında artış var

Türkiye'e kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 27,8 artışla 140 bin 229'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 42,8 yükselişle 23 bin 170'e yükseldi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 11:38
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Türkiye'de 2022'de 140 bin 229 şirket kuruldu 23 bin 170'e şirket kapandı

Kapanan şirket sayısında artış var
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2022 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2022'de kurulan şirket sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 53,8 artarak 15 bin 34 oldu.

Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 20,1 yükselişle 4 bin 569'a çıktı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,8 artarak 109 bin 695'ten 140 bin 229'a çıktı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 42,8 yükselişle 16 bin 222'den 23 bin 170'e yükseldi.

 

KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI GEÇEN YIL 142 BİN 214 OLDU

Buna göre, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,2, kooperatif sayısı yüzde 12,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 50,2 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 177,3, kooperatif sayısı yüzde 218,8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41,3 artış gösterdi.

Geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 53,8, kooperatif sayısı yüzde 75,6 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,7 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,1, kooperatif sayısı yüzde 26,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 arttı.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN YÜZDE 35,9'U İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan 15 bin 264 şirket ve kooperatiflerin yüzde 84,9'unu limited şirket, yüzde 13,6'sını anonim şirket, yüzde 1,5'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 9,9'u Ankara, yüzde 6,2'si Antalya'da kuruldu.

Aralık 2022'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Aynı ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 990'ı ticaret, 2 bin 286'sı imalat ve 2 bin 14'ü inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1318'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 833'ü inşaat, 408'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerden 1559'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 713'ünün inşaat, 631'inin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1381'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 518'inin inşaat, 370'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Aralık 2022'de 230 kooperatif kuruldu. Bunların 155'i konut yapı, 42'si işletme kooperatifi, 17'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1539 yabancı ortak sermayeli şirketten 155'i Rusya, 92'si İran ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 165'i anonim, 1374'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

(Kaynak: AA)

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