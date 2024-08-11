Türkiye'de 3 günde değişen fiyat Almanya'da 3 yılda değişti. Bu bir 'biz nereye gidiyoruz' haberidir...

Türkiye’de son birkaç yıldır göz göre göre uygulanan yanlış ekonomi politikası nedeni ile enflasyon canavarı altın günlerini yaşıyor. Alım gücü zaten düşük olan orta sınıf alt sınıfa düşerken emekliler 12 bin 500 lira ile bir ay geçirmeye çalışıyor.

Enflasyonun tüm dünyada pandemi ile beraber hortladığı söylemi ise yurt dışında yaşayan Türklerin çektikleri videolar ile çürütülmeye devam ediyor. Sosyal medyada da yayılan bir videoda gurbetçi bir kadın Almanya’da 20 Euro ile bir marketten satın aldığı ürünleri 3 yıl boyunca tekrar tekrar aldı.

2022 yılında aldığı ürünlerin tutarı 20 Euro olan kadın, aynı ürünlere aynı marketten 21,17 Euro, 2024 yılında ise 21,30 Euro ödedi. İlk yıl 1 Euro 17 cent fazla ödeyen kadın, aradan geçen 2 yılda aynı ürünleri sadece 1,58 Euro daha pahalıya aldı.

Çekilen video ile yurt dışında hayat pahalılığının normal bir seviyede ilerlediği kaydedildi. Gurbetçi kadın ise 21,30 Euro’ya Almanya’da şunları alabildi:

-1 kilo şeftali 1,49

-1 kilo domates 1,19

-Organik zencefil suyu 1,19

-Ekmek 79 cent

-Bir paket çay 89 cent

-Bir tane çikolata 99 cent

-Bir paket atıştırmalık 79 cent

-El sabunu 69 cent

-Şampuan 1,45

-Mutfak havlusu 2,75

-Yarım kilo limon 89 cent

-300 gram krem peynir 1,49

-250 gram gauda 1,99

-1 kilo şeker 1,49

-10 yumurta 1,99

-1 litre süt 1,05