Türkiye'de 350 bin TL'ye sıfır otomobil üretilecek

Çin'in önde gelen otomobil markalarından biri olan Changan’ın yan markası Lumin, Türkiye pazarına giriş yapıyor. Türkiye’de üretim yapan Çinli otomobil üreticilerine sağlanan büyük teşviklerden yararlanan Lumin, Corn modelini bu teşvikler sebebiyle Türkiye’de üretmek için çalışmalarına başladı.

SIFIR ARAÇ 350 BİN TL

Lumin Corn'un en büyük avantajı, fiyatının ikinci el piyasasından bile uygun olması. Türkiye'de üretileceği için vergi avantajlarından faydalanılacak olan otomobil, 350 bin TL civarında bir fiyata sahip olacak.

Bu fiyata tüm vergiler ve tescil masrafları da içinde olacak. Küçük bir otomobil gibi görünen Lumin Corn, saatte 110 km hıza ulaşabiliyor. bu da onu otoyollarda kullanmaya uygun konuma getiriyor.

48 beygir seviyesindeki elektrik motoruyla çalışan Lumin Corn’un menzili 301 km. Bu özellik, otomobili hem şehir içi hem de şehirlerarası kullanımlar için avantajlı hale getiriyor. 108 litrelik küçük bir bagajı olan otomobil, modern teknolojiyle donatılmış bir iç mekana sahip. Standart içten yanmalı motorlara sahip otomobillere nazaran daha donanımlı bir özellik seti sunuyor.

AC şarjla 9.5 saatte tamamen şarjını doldurabilen Lumin Corn, 4 kişilik bir yolculuk için yeterli alana sahip. Sekör temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelerde bu otomobil Türkiye pazarında büyük ilgi görecek.