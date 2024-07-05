Türkiye'de 36 ilin ihracatı ocak-haziran döneminde arttı

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'de 36 ilin ihracatı ocak-haziran döneminde arttı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-haziran döneminde 19 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi, 36 ilde de ihracat arttı.

Türkiye'de 36 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Bakanlık verilerine göre, İstanbul, haziran ayında 4 milyar 31 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il olarak kayıtlara geçti. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalış gösterse de ilk sırada yer almayı başardı.

İstanbul'u ardından 2 milyar 231 milyon dolar ve yüzde 8,8 azalışla Kocaeli ikinci sırada kendine yer buldu. Üçüncü sırada ise 1 milyar 555 milyon dolar ve yüzde 19 azalışla İzmir takip etti.

SEKTÖRLERE GÖRE İHRACAT RAKAMLARI

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar bakımında 568 milyon 205 bin dolarlık ihracatla İstanbul'un ilk sıradaki yerini korudu. Bu bölümü 439 milyon 718 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, 400 milyon 23 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

KOCAELİ'DE OTOMOTİV ÖNDE

Kocaeli'de otomotiv sektörü 715 milyon 553 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak kayıtlara geçti. Otomotivi 303 milyon 951 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 161 milyon 777 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar izledi.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 374 milyon 530 bin dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise 170 milyon 101 bin dolarla demir ve çelik, 134 milyon 145 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

ALMANYA'YA İHRACAT

İstanbul ihracatının en önemli bölümünü Almanya 375 milyon dolarlık ihracatla yer aldı. Almanya'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne İstanbul 227 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Amerika'ya ihracat ise 191 milyon dolar olarak kayıtlarda yer aldı.

Kocaeli, en fazla ihracatı 244 milyon 802 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Almanya ihracatta ikinci sırada yer alırken, üçüncülüğü ise dikkat çeken bir ülke aldı. O ülke de Slovenya oldu.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 224 milyon 926 bin dolarla ABD oldu. Bu ülkeyi 138 milyon 828 bin dolarla Almanya ve 118 milyon 656 bin dolarla Hollanda izledi.

Buna göre, ocak-haziran döneminde 19 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 36 il de ihracatını artırdı.

İlgili Haberler
Kiralık ev ilanında öğrencilere Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi şartı
Asgari ücretlilere verilmeyen zam milletvekillerine ve bakanlara yapıldı. İşte alacakları zam
Son Haberler
Polonyalı Yakup Sakaryaspor'da kaleye geçti Spor
Polonyalı Yakup Sakaryaspor'da kaleye geçti
Gram altının çeyreği çıktı. İşte size fakirliğin belgesi Ekonomi
Gram altının çeyreği çıktı. İşte size fakirliğin belgesi
Milli Takımımız'ın eski hocasından şaşırtan sözler Spor
Milli Takımımız'ın eski hocasından şaşırtan sözler
Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor Ekonomi
Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor
50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor Magazin
50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor
Mehmet Özhaseki nereye yerleşeceğini açıkladı Gündem
Mehmet Özhaseki nereye yerleşeceğini açıkladı
A Milli Takım turnuvadan çekildi Spor
A Milli Takım turnuvadan çekildi