Türkiye'de 36 ilin ihracatı ocak-haziran döneminde arttı

Türkiye'de 36 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Bakanlık verilerine göre, İstanbul, haziran ayında 4 milyar 31 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il olarak kayıtlara geçti. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalış gösterse de ilk sırada yer almayı başardı.

İstanbul'u ardından 2 milyar 231 milyon dolar ve yüzde 8,8 azalışla Kocaeli ikinci sırada kendine yer buldu. Üçüncü sırada ise 1 milyar 555 milyon dolar ve yüzde 19 azalışla İzmir takip etti.

SEKTÖRLERE GÖRE İHRACAT RAKAMLARI

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar bakımında 568 milyon 205 bin dolarlık ihracatla İstanbul'un ilk sıradaki yerini korudu. Bu bölümü 439 milyon 718 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, 400 milyon 23 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

KOCAELİ'DE OTOMOTİV ÖNDE

Kocaeli'de otomotiv sektörü 715 milyon 553 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak kayıtlara geçti. Otomotivi 303 milyon 951 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 161 milyon 777 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar izledi.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 374 milyon 530 bin dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise 170 milyon 101 bin dolarla demir ve çelik, 134 milyon 145 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

ALMANYA'YA İHRACAT

İstanbul ihracatının en önemli bölümünü Almanya 375 milyon dolarlık ihracatla yer aldı. Almanya'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne İstanbul 227 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Amerika'ya ihracat ise 191 milyon dolar olarak kayıtlarda yer aldı.

Kocaeli, en fazla ihracatı 244 milyon 802 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Almanya ihracatta ikinci sırada yer alırken, üçüncülüğü ise dikkat çeken bir ülke aldı. O ülke de Slovenya oldu.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 224 milyon 926 bin dolarla ABD oldu. Bu ülkeyi 138 milyon 828 bin dolarla Almanya ve 118 milyon 656 bin dolarla Hollanda izledi.

Buna göre, ocak-haziran döneminde 19 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 36 il de ihracatını artırdı.