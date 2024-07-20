Türkiye’de 4 tanesi 279 TL’ye Almanya’da 20’lisi 341 TL’ye satılıyor

Türkiye’de ekonomik kriz gittikçe büyüyor. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle A’dan Z’ye her şey zamlandı.

Döviz kurları fırlayınca fiyatlar da uçtu. Zamlanan ürünlerden biri de alkol oldu. Neredeyse her ay alkol ürünlerine zam yağıyor.

Almanya’da 20 tanesinin 341 TL’ye satıldığı biranın Türkiye’de 4 tanesinin 279 TL’ye satıldığı ortaya çıktı.

İki fiyatın arasındaki farkın büyük olması ise hem tepki topladı hem de dikkat çekti.

Fahiş vergiler, yüksek ÖTV, KDV derken Türk Lirası değersizleşti. Böylece AKP iktidarının “Türkiye yüzyılı” propagandası boşa düştü. 1 dolar 33 Türk lirasını aştı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sosyal medyada iki fiyat arasındaki farka gelen tepkiler şöyle:

Almanya bizi kıskanıyor biz pahalıya satıyoruz onlar satamıyor troller kesin böyle yazar.

Yok artık.

Amerika'da da 24lu bira çeşitleri 23 dolara satılıyor.

Her gün kendimizi daha çok enayi hissetmekten bıktım.