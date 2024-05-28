Türkiye’de 7 günlük tatilin maliyeti 1 milyon liraya dayandı. Dubai’nin 7 yıldızı oteli bile daha ucuz

Otel fiyatları geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerine çıkarken 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık tatile harcadığı para ortalama 100 bin liranın üzerine çıktı. Bu rakama alışveriş ve diğer harcamalar da eklenince fiyatlar daha yukarı çıkıyor.

FİYATLAR 1 MİLYON LİRAYA DAYANDI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre tatil ücretleri bazı süper lüks otellerde korkunç boyutlara ulaştı. Bu fiyat, bazı spesifik oteller için geçerli olsa da Dubai ve Paris gibi lüks yerlerle karşılaştırıldığında aradaki uçurumun ne kadar yüksek olduğu gözler önüne seriliyor.

Dubai’nin dünyaca ünlü 7 yıldızlı Arab otelinde 7 gece oda kahvaltı tatil yapmanın maliyeti 290 bin lira olurken, Paris’teki Disney Land Oteli’nde 335 bin lira oldu. Ancak Bodrum’daki bazı otellerde aynı tip konaklamanın maliyeti 902 bin lirayı buldu.

YABANCILAR DA “ÇOK PAHALI” DİYOR

Yerli turist için tatil yapmak neredeyse imkansız hale gelirken, sektörün odağına aldığı yabancılar da artık fiyatların pahalı olmasından şikayet ediyor. Fiyatları yüksek bulan yabancı turistlerin Mısır ve Yunanistan gibi yerleri tercih ettiği öğrenildi. Sektör temsilcileri 2021 yılından itibaren fiyatların katlanarak arttığına dikkat çekerken yabancı turistlerin sayısının azalmasından endişe ediyor.