Türkiye’de 7 il için alarma geçildi! Meteorolojiden kritik uyarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de 7 il için alarma geçildi! Meteorolojiden kritik uyarı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların etkili olacağı 7 il için sarı uyarı verildi.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların etkili olacağı 7 il için sarı uyarı verildi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabından gerçekleştirdiği yazılı açıklamayla 7 ilde sarı uyarı verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 2 Haziran 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 7 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Çorum'un batısı ve Kırşehir'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

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