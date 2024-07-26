Türkiye'de 819 yıl önce yapıldı! İncelemek için Japon ve Alman mühendisler geliyor

CAMİDEKİ DEPREM TEKNOLOJİSİNİ JAPON VE ALMAN BİLİM İNSANLARI İNCELEDİ

Büyükçekmece'deki tarihi bir caminin, depremlere karşı özel olarak tasarlanmış bir destek sistemine sahip olduğu ortaya çıktı. Japon bilim insanları tarafından yapılan incelemelerde, caminin temel direklerinin altında yer alan ve 'deprem takozu' olarak adlandırılan bu özel yapı elemanının, yaklaşık 850 yıl önce konulduğu ve deprem direncini artırmak için kullanıldığı belirlendi. Japon uzmanlar, bu eski inşaat tekniğine hayran kaldıklarını ifade ettiler. Ayrıca, Alman araştırmacılar da caminin ahşap malzemelerinden örnekler alarak, yapısal özelliklerini detaylı bir şekilde analiz ettiler.