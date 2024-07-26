Türkiye'de 819 yıl önce yapıldı! İncelemek için Japon ve Alman mühendisler geliyor

Türkiye'de 819 yıl önce yapıldı! İncelemek için Japon ve Alman mühendisler geliyor
Düzenleme: Kaynak: İHA

Samsun Çarşamba ilçesinde 819 yıl önce yapılan tarihi miras, görenleri hayrete düşürüyor. Yapımında kullanılan teknik, Japon ve Alman mühendislerin oldukça dikkatini çekmesi ile incelenmeye alındı. İşte detaylar...

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Türkiye'de 819 yıl önce yapıldı! İncelemek için Japon ve Alman mühendisler geliyor 1

Samsun Çarşamba ilçesinin tarihi miraslarından Göğceli Camisi, 819 yıl önceki deprem yöntemleriyle inşa edilmiş ve günümüze kadar ayakta kalmayı başarmıştır. Uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından, cami yeniden ibadet ve ziyaretçilerine kapılarını açmıştır. Japon ve Alman mühendisler tarafından incelenen bu eşsiz yapı, depreme dayanıklılık açısından dünya çapında bir örnek teşkil etmektedir.

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Türkiye'de 819 yıl önce yapıldı! İncelemek için Japon ve Alman mühendisler geliyor 2

Samsun, Çarşamba ilçesindeki Göğceli Camii, 8 yüzyılı aşkın süredir ayakta kalarak tarihe meydan okumaktadır. 1205 yılında inşa edildiği tespit edilen bu benzersiz yapı, çivi kullanılmadan pelit ağacı kullanılarak yapılmış ve depremlere karşı dirençli bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekmektedir. Amerikalı bir bilim insanının araştırmalarına göre, cami, özel bir deprem takozu sayesinde sarsıntılara karşı esneklik gösteriyor, ancak yıkılmıyor. Günümüzde birçok modern yapı kısa sürede hasar görürken, Göğceli Camii'nin yüzyıllar boyunca ibadete ev sahipliği yapması ve ahşap yapısına rağmen ayakta kalabilmesi, mimari ve tarihi açıdan büyük önem taşımaktadır.

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Türkiye'de 819 yıl önce yapıldı! İncelemek için Japon ve Alman mühendisler geliyor 3

EN GÜÇLÜ RİVAYET CAMİYİ GEMİCİLERİN YAPMASI

Anadolu topraklarında Selçuklu dönemine dayanan ve tarihin çeşitli dönemlerine şahitlik eden bir cami, günümüze kadar ayakta kalmayı başarmıştır. Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarının izlerini taşıyan bu yapı, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına ulaşan restorasyon çalışmalarıyla asırlara meydan okumaktadır. Caminin inşası hakkında pek çok hikaye anlatılsa da, en yaygın inanış, yapının denizciler tarafından inşa edildiği ve denize dönük eğimli yapısıyla, duvarlarındaki denizcilik sembolleriyle bir gemiyi andırdığı yönündedir.

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Türkiye'de 819 yıl önce yapıldı! İncelemek için Japon ve Alman mühendisler geliyor 4

CAMİDEKİ DEPREM TEKNOLOJİSİNİ JAPON VE ALMAN BİLİM İNSANLARI İNCELEDİ

Büyükçekmece'deki tarihi bir caminin, depremlere karşı özel olarak tasarlanmış bir destek sistemine sahip olduğu ortaya çıktı. Japon bilim insanları tarafından yapılan incelemelerde, caminin temel direklerinin altında yer alan ve 'deprem takozu' olarak adlandırılan bu özel yapı elemanının, yaklaşık 850 yıl önce konulduğu ve deprem direncini artırmak için kullanıldığı belirlendi. Japon uzmanlar, bu eski inşaat tekniğine hayran kaldıklarını ifade ettiler. Ayrıca, Alman araştırmacılar da caminin ahşap malzemelerinden örnekler alarak, yapısal özelliklerini detaylı bir şekilde analiz ettiler.

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Türkiye'de 819 yıl önce yapıldı! İncelemek için Japon ve Alman mühendisler geliyor 5

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çarşamba ilçesindeki tarihi Göğceli Camisi'nin restorasyonunu tamamladı. 645 bin TL bütçe ayrılan projeye 2022 Aralık ayında başlanmış ve caminin röleve, restitüsyon, restorasyon ile statik çalışmaları bu yılın Temmuz ayında sona ermiştir. Yenilenen cami, Ordu Köyü Mahallesi'nin kültürel mirası koruma altına alındı.

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Türkiye'de 819 yıl önce yapıldı! İncelemek için Japon ve Alman mühendisler geliyor 6

VEZİRKÖPRÜ'DEKİ TARİHİ CAMİDE RESTORASYON İŞİ DEVAM EDİYOR

Bölge Müdürlüğü, Şeyh Habil Camisi için 175 bin TL değerindeki röleve, restitüsyon, restorasyon ve statik projeleri tamamladığını duyurdu. Aynı zamanda, 9 milyon 467 bin TL maliyetindeki Vezirköprü Tacettin İbrahim Paşa Camisi'nin restorasyon çalışmalarının yarısının bitirildiği bildirildi. Restorasyon işlemlerinin 2024 yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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