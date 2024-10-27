Türkiye’de araba parasıyla Amerika'da aldıkları olay oldu

Instagram’da "melissaamerikada" adlı bir içerik kadın, takipçisinin “Diyelim ki Green Card kazandım, Türkiye'deki aracımı satıp ABD'de neler alabilirim?” sorusu üzerine harekete geçerek araç parasıyla ABD’de yapabileceklerini paylaştı.

Türkiye’de satılan araç parasıyla ABD'de bir yıl kalarak ev kiralayıp içini döşediğini gösterdiği vide sosyal medyada viral oldu. Önce Türkiye’de 2022 model passat aracını 1 milyon 725 bin TL’ye satan genç kadın, güncel kurla birlikte araç parasının 50 bin dolar değerinde olduğunu gösterdi.

KONFORLU EVİ YILLIK 21 BİN DOLAR'A TUTTU

Daha sonra bu parayla havuzu ve spor salonu olan 2+2 konforlu daireyi aylık yıllık 21 bin dolara tuttu. Tuttuğu evin içerisini kalan parasıyla dizen genç kadın, bunun üstüne tablet, televizyon, iki tane bilgisayar ve son model telefon almadı.

Bunun üzerine arta kalan parasıyla araba alan genç kadının tüm bu harcamalara rağmen elinde son olarak 10 bin dolar kaldı.

Genç kadın harcamalarını paylaştığı video kısa sürede viral olurken Türk takipçiler bunun üzerine Türkiye’deki ekonominin ne durumda olduğunu bir kez daha anladı.

FATURALAR 200-400 DOLAR TUTYOR

Paylaştığı videonun altında konuya ilişkin detayları aktaran içerik üreticisi kadın elektrik, su, internet, gaz faturaları masraflarını hesaba katmadığını ancak bu giderlerin ayda 200-400 dolar arasında tuttuğunu söyledi.

"Kira" hariç diğer aldığı ürünlerin fiyatının her yerde aynı olduğunu kaydeden genç kadın, kiranın Dallas, TX özelinde hesaplandığının altını çizdi. Los Angeles, New York gibi kentlerde bu tarz kira fiyatlarının pek mümkün olmadığını söyledi.

Sosyal medyada viral olan söz konusu video ile ilgili içerik üreticisi kadın şunları söyledi: "Bununla birlikte, sağlık sigortaları, araba sigortaları, market alışverişleri vs. derken masraflar elbette biraz daha artacaktır, bu videodaki amacım bana bir takipçim tarafından gelen 'Türkiye’deki aracımı satsam, Amerika’da neler alabilirim?' sorusuna cevaben buradaki alım gücünü göstermek yalnızca."