Türkiye'de araçlar değil fiyatları yoldan çıktı! Ahmet Erdemli'den sert vergi tepkisi: Vatandaşa kalmıyor...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de araçlar değil fiyatları yoldan çıktı! Ahmet Erdemli'den sert vergi tepkisi: Vatandaşa kalmıyor...

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, Türkiye'deki araç fiyatlarına sert tepki gösterdi. Türkiye ile Çin arasındaki fiyatları karşılaştıran Erdemli, "Türkiye 'de 150bin dolara bulamayacağımız araç Çin'de 45bin dolara satılıyor." ifadelerini kullandı.

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, Türkiye ile Çin'deki araç fiyatlarını karşılaştırdı. Türkiye'de satılan otomobil fiyatlarındaki vergilere sert sözlerle tepki gösteren Erdemli, "Türkiye'de 150 bin dolara bulamayacağımız araç Çin'de 45bin dolara satılıyor." ifadelerini kullandı.

"BİZ DE BOL BOL VERGİ VAR"

Erdemli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye 'de 150 bin dolara bulamayacağımız araç Çin'de 45bin dolara satılıyor. Neredeyse asgari ücreti Türkiye ile aynı olan Çin'de 10 bin dolara da yeni araç alabiliyorsunuz. Maalesef biz de bol vergi var ,vergiyi toplayanlar genelde kendi giderlerine harcadıkları için vatandaşımıza pek sıra gelmiyor."

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