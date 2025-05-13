'Türkiye’de barışı savunmak suç' diyen DEM Partili vekile İYİ Partili Çömez’den sert yanıt: 50 bin kişinin katilinden medet umuyorsunuz

Terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği 12. Kongresi’nde fesih ve silah bırakma kararı almasının yankıları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) devam ediyor. TBMM Genel Kurulu’nda, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez arasında yaşanan sert tartışma, bu kararın siyasi boyutlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

"BARIŞI SAVUNACAĞIZ"

DEM Partili Gülistan Koçyiğit, konuşmasında barış savunuculuğunun Türkiye’de suç olarak görüldüğünü iddia ederek İYİ Parti’yi hedef aldı. Koçyiğit, “Barışı savunmanın suç olduğu ülke Türkiye. Barışı savunmayı suç olarak nitelendiren tek yer burası, tek grup da kendileri (İYİ Parti). Biz sonuna kadar, canımıza da mal olsa barışı savunacağız” dedi.

"50 BİN KİŞİNİN KATİLİNDEN MEDET UMUYORSUNUZ"

Bu sözlere yanıt veren İYİ Partili Turhan Çömez, sert bir çıkış yaparak DEM Parti’yi teröristlerle ilişkilendirdi. Çömez, “Terörün karşısında duracağız. Durmaya da devam edeceğiz. Teröristlerle bir araya gelen, teröristlerden talimat alanların karşısında duracağız, durmaya da devam edeceğiz. Teröristlerin ve terör örgütlerinin arkasındaki emperyal uzantılara, onlara talimat verenlere de itiraz edeceğiz. Biz bu ülkede herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olmasını, huzur içerisinde yaşamasını isterken siz Kandil’den besleniyorsunuz. Siz ağzınıza bir kere olsun terörü lanetleyecek bir kelime bile alamadınız. Utanmadan ve sıkılmadan bu parlamentonun çatısı altında bizi faşistlikle suçluyorsunuz. Siz katillerle berabersiniz, teröristlerle berabersiniz. Bu ülkede 50 bin kişinin katiliyle berabersiniz ve onlardan medet umuyorsunuz” ifadelerini kullandı.