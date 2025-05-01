Türkiye’de başladı, dünyaya yayıldı! İzleyenler anında uyguluyor

Güzellik ve bakım alışkanlıklarını yeniden şekillendiren bu akım, özellikle gençler arasında popülerlik kazandı.

Kirpik kesmenin, kirpikleri daha gür ve sağlıklı hale getirdiği iddiası, trendin hızla benimsenmesini sağladı.

Türkiye’de ortaya çıkan ve TikTok’ta hızla yayılan “erkeklerde kirpik kesme” akımı, dünya genelinde ilgi odağı oldu.

Erkeklerin “daha erkeksi görünmek” için kirpiklerini kestiği bu trend, sosyal medyada viral hale geldi ve tartışmalara yol açtı.

İngiliz The Times gazetesi, akımın Mersinli berber Ferhat Ceylan’ın paylaştığı videolardan ilham aldığını yazdı.

24 yaşındaki Ceylan’ın Instagram ve TikTok’ta yayınladığı içerikler, ABD’den Avrupa’ya, hatta Yeni Zelanda’ya kadar birçok ülkede berberlerin “kirpik kesimi” hizmetine başlamasına neden oldu.

The Times, bu akımın dünyadaki “siyasi maskülen iklim” ile bağlantılı olabileceğini ve erkeklerin uzun kirpikleri “feminen” bulduğunu belirtti. Ancak Ferhat Ceylan, konunun siyasi olmadığını, kirpik kesiminin yalnızca estetik bir tercih olduğunu vurguladı.

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Türk berberlerin sosyal medyadaki popülerliğine dikkat çekilerek, “Saç kesimiyle ilgili yeni bir trend çıkacaksa, bu muhtemelen Türkiye’den olur” ifadeleri kullanıldı. Akım, hem Türkiye’de hem de küresel çapta tartışılmaya devam ediyor.

KİRPİK KESME TRENDİ NEDİR?

Kirpik kesme, kirpiklerin uç kısımlarının dikkatlice kesilmesi işlemi. Bu yöntem, saç kesimine benzer şekilde kirpiklerin yenilenmesini ve daha hızlı uzamasını teşvik ettiği söylendi.

Türkiye’de sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarıyla başlayan bu akım, TikTok ve Instagram gibi platformlarda viral hale geldi. Kullanıcılar, kendi deneyimlerini paylaşarak trendin yaygınlaşmasına katkı sağladı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Güzellik uzmanları ve dermatologlar, kirpik kesme trendine temkinli yaklaşıyor. Bazı uzmanlar, doğru şekilde yapıldığında bu yöntemin kirpiklerin uzamasına yardımcı olabileceğini belirtirken, yanlış uygulamaların enfeksiyon veya kirpik kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kirpik kesimi öncesinde steril aletler kullanılması ve profesyonel destek alınması önerildi.

DÜNYA ÇAPINDA İLGİ

Türkiye’den başlayan bu trend, Asya, Avrupa ve Amerika’da da ilgi görmeye başladı. Özellikle Güney Kore ve Japonya’daki güzellik meraklıları, kirpik kesme yöntemini kendi rutinlerine entegre etti. Sosyal medyada #KirpikKesme etiketiyle paylaşılan videolar, milyonlarca görüntülenme alıyor.

KİRPİK KESME GÜVENLİ Mİ?

Kirpik kesimi yaparken dikkatli olunması gerekiyor. Steril olmayan aletler veya yanlış teknikler, göz sağlığını riske atabilir.

Uzmanlar, bu trendi denemek isteyenlerin öncelikle bir profesyonele danışmasını ve kaliteli bakım ürünleri kullanmasını tavsiye etti.

Yeni flört trendinin karanlık yüzü ortaya çıktı

Türkiye’den doğan bu ilginç güzellik akımı, dünya çapında merak uyandırmaya devam ediyor.

Kirpik kesme trendi, güzellik dünyasında yenilik arayanlar için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıktı.