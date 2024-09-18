Türkiye’de beklenen yaşam süresi kısaldı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken, 2021-2023 döneminde 77,3 yıl oldu.

Türkiye'de 2020-2022 döneminde erkeklerde 74,8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 74,7 yıl, kadınlarda ise 80,3 yıl iken 80 yıl oldu.

Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yıl oldu.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl oldu.

Erkekler için bu süre 60,9 yıl iken kadınlarda 66,1 yıl oldu.

30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,1 yıl oldu. Erkekler için bu süre 46,6 yıl iken, kadınlarda 51,5 yıl oldu.

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,1 yıl oldu. Erkekler için bu süre 27,8 yıl iken kadınlarda 32,3 yıl oldu. Türkiye'de 2021-2023 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,4 yıl olarak hesaplandı.

Erkekler için bu süre 15,7 yıl iken, kadınlarda 19 yıl oldu.