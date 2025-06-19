Türkiye'de bir ilk! Diyarbakır'da hummalı çalışma

Amedspor’un geçtiğimiz sezon saha zemini nedeniyle yaşadığı zorluklara kalıcı bir çözüm getiriliyor. Diyarbakır Stadyumu’nda başlatılan kapsamlı zemin yenileme çalışmaları, lazer teknolojisiyle titizlikle yürütülüyor.

Cega Medya’nın haberine göre; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Müdürlüğü’nün koordinasyonunda sürdürülen projede, uluslararası deneyime sahip bir firma görev alıyor. Avrupa’daki pek çok üst düzey stadyuma zemin hazırlayan ekip, çalışmaları belirlenen takvim çerçevesinde aralıksız sürdürüyor. Sezon boyunca Amedspor’un birçok karşılaşmasını deplasmanda oynamasına neden olan eski zemin tamamen kaldırıldı; yeni saha için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Malatya’dan özel olarak getirilen kumla oluşturulan yeni taban yapısı, çimlerin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla sıcaklık dengeleyici sistemlerle donatılıyor. Stadın çevresine ısıtma ve soğutma sistemine ait borular döşenirken, iç bölüme ise montajın bu hafta tamamlanması bekleniyor.

Türkiye’de ilk kez Diyarbakır Stadyumu’nda uygulanacak zemin soğutma sistemiyle birlikte, yüksek sıcaklıklarda bile ideal oyun zemini sağlanması hedefleniyor. Firma çalışanlarının gece saat 24.00’e kadar mesai yaptığı ve zemine hassas bir kumlama işlemi uygulandığı gözlemlendi.

Sahanın ortasına kurulan lazer destekli hizalama sistemiyle, zemin düzleştirme çalışmaları adeta cerrahi bir hassasiyetle yapılıyor. Traktöre bağlı lazer alıcı sistem sayesinde, zeminin her noktasının aynı seviyede kalması sağlanıyor.

Yetkililer, firmanın çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü ve Ağustos ayı başında tüm işlemlerin tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Ayrıca, firma yenilenen zeminin bakım ve kontrolünü sezon başlangıcından sonraki 3 ay boyunca üstlenecek.