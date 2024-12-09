Türkiye'de bir ilk! Dolar bozduran komisyon ödeyecek

Türkiye'de piyasaya sürülen sahte 50 ve 100 dolar banknot tehlikesi nedeniyle Kapalıçarşı'da bulunan döviz büroları tarihte ilk kez önlem alarak dolar bozduran kişilerden 'sigorta komisyonu' almaya başladı.

Kapalıçarşı esnafının sahte 50 ve 100 dolarların yarattığı riski aza indirmek için ilk kez dolar bozduran kişilerden sigorta komisyonu kesti.

Türkiye'de dolaşıma sokulan sahte 50 ve 100 dolar banknot nedeniyle piyasalarda yaşanan güvensizlik sürüyor. Çoğu banka ve kurum sahte paranın ATM ve para sayma makinesinden geçmesi ve aslı ile ayırt edilememesi nedeni ile dolar alımını durdurmuştu. Sözcü'de yer alan habere göre Kapalıçarşı'da bulunan döviz büroları sahte 50 ve 100 dolara karşı önlem alarak döviz bozduran kişilerden tarihte komisyon almaya başladı. Döviz bürolarının 50 ve 100 doları bu hafta itibariyle kabul etmeye başlasa da döviz bozduracak kişilerden 1.5 dolar ile 3 dolar kesinti yapmaya başladığı ifade edildi.

Kapalıçarşı esnafı komisyon kesintisine tepki gösteren vatandaşlara bozdurulan dolarların içerinde halen sahte dolar çıkabildiğini belirterek bu yöntemle güvence sağladıklarını duyurdu. Bankalar ve ATM'lerin ise 50 ve 100 dolar alımını hala daha geçmedi.