Türkiye'de bir ilk gerçekleşti: Kulüp satın alan başkanın ilk icraatı

TFF 3. Lig'e düşen Nazillispor'da şirket yönetimini ve başkanlığı Şahin Kaya'dan kulübün borçlarıyla birlikte devralan Ümit Ambar işbaşı yaptı. Eski futbol hakemi olup İngiltere'de spor akademisi bulunan Ümit Ambar'ın ilk icraatı altyapıda oldu. Ambar, altyapı ve futbol okulları direktörlüğü görevine kariyerinde son olarak Süper Lig ekibi Rizespor’da çalışan Burcu Eken'i getirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yeni yapılanmamız kapsamında altyapı ve futbol okulu faaliyetlerimiz 27 Haziran Cuma gününden itibaren kayıtlarına başlayacaktır. Bu önemli adımın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyoruz."

Burcu Eken de kendi sosyal medyasından yaptığı açıklamada "Türkiye’nin ilk kadın Altyapı ve Futbol Okulları Direktörü olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Üniversite eğitimim, mesleki bilgi ve birikimimi aktarmaya çalışacağım. Bu görevi bana layık gören başkanım Ümit Ambar’a teşekkür ederim" dedi



