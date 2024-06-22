Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı

Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 haftalık hamile bir kadının karnındaki bebeğine Spina Bifida tanısı konulara ameliyat edildiğini ve Türkiye'de bir ilk olduğunu duyurdu.

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada hesabından Türkiye’de gerçekleşen bir ilki açıkladı.

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 2

Koca 16 haftalık hamile bir kadının karnındaki bebeğine Spina Bifida tanısı konulduğunu söyledi.

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 3

Devamında ise anne karnındaki bebeğe ameliyat yapıldığını belirtti.

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 4

Koca “Cerrahi uygulamada Türkiye’de bir ilk" notuyla video paylaşarak şunları dedi:

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 5

Gebeliğinin 16. haftasında Şeyma Hanımın bebeğine Spina Bifida tanısı kondu. Bu, anne karnında bebeğin omurgasının tam kapanmaması ve buna bağlı olarak da omuriliğin ve sinirlerin açıkta kalması anlamına gelen bir hastalık.

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 6

Tedavi edilmezse yürüyememe, idrarını ve büyük tuvaletini tutamama, kafada sıvı birikmesi gibi sonuçlara yol açıyor.

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 7

Geleneksel yöntemlere göre sorun, doğum sonrası ameliyatla çözülüyor. Hem anne hem bebeği şanslı. Ameliyat doğum beklenmeden yapıldı.

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 8

Bu cerrahi uygulama ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ekibimizi kutluyoruz.

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 9

SPİNA BİFİDA NEDİR?

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 10

Spina bifida, omurgayı oluşturan kemiklerin omuriliği tamamen kapatmadığı ve bu nedenle omurilik ile ilişkili sinirlerin açıkta kaldığı bir durumdur.

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 11

Spina bifida terimi Latincede "ayrık" veya "açık" omurga anlamına gelir.

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 12

Bu kusur, hamileliğin ilk ayının sonunda ortaya çıkar ve bebeğin omurga ve omuriliği gelişirken meydana gelir.

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 13
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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı 14
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