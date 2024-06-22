Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada hesabından Türkiye’de gerçekleşen bir ilki açıkladı.
Koca 16 haftalık hamile bir kadının karnındaki bebeğine Spina Bifida tanısı konulduğunu söyledi.
Devamında ise anne karnındaki bebeğe ameliyat yapıldığını belirtti.
Koca “Cerrahi uygulamada Türkiye’de bir ilk" notuyla video paylaşarak şunları dedi:
Gebeliğinin 16. haftasında Şeyma Hanımın bebeğine Spina Bifida tanısı kondu. Bu, anne karnında bebeğin omurgasının tam kapanmaması ve buna bağlı olarak da omuriliğin ve sinirlerin açıkta kalması anlamına gelen bir hastalık.
Tedavi edilmezse yürüyememe, idrarını ve büyük tuvaletini tutamama, kafada sıvı birikmesi gibi sonuçlara yol açıyor.
Geleneksel yöntemlere göre sorun, doğum sonrası ameliyatla çözülüyor. Hem anne hem bebeği şanslı. Ameliyat doğum beklenmeden yapıldı.
Bu cerrahi uygulama ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ekibimizi kutluyoruz.
SPİNA BİFİDA NEDİR?
Spina bifida, omurgayı oluşturan kemiklerin omuriliği tamamen kapatmadığı ve bu nedenle omurilik ile ilişkili sinirlerin açıkta kaldığı bir durumdur.
Spina bifida terimi Latincede "ayrık" veya "açık" omurga anlamına gelir.
Bu kusur, hamileliğin ilk ayının sonunda ortaya çıkar ve bebeğin omurga ve omuriliği gelişirken meydana gelir.