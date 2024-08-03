Türkiye'de bir ilk. MEB özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel yetenek sınavı ile alacağı öğrencileri Türk sporuna katkıda bulunmak üzere yetiştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Türk sporuna büyük katkısı olacak dev bir projeye imza attı. Türkiye'de ilk kez MEB bünyesinde spor ortaokulları açılıyor. Böylece yetenekli öğrenciler küçük yaşta belirlenerek milli sporcular yetiştirilecek. Başvuran öğrenciler yetenek sınavı sokulacak ve başarılı olan öğrenciler sporun uygun bulunan dalında uzmanlaşacak.

EYLÜL'DE İLK ADIM

Bu yıl başlayacak eğitim öğretim yılında, altyapısı uygun spor liselerinde pilot olarak başlatılacak spor ortaokulları, 5. sınıflardan öğrenci alımına başlanacak. Bu okullarda, öğrencilere normal müfredatın yanı sıra beden eğitimi ve spor dersleri yoğun olarak verilecek.

MEB yetkilileri, bu proje sayesinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin erken yaşta belirleneceğini ve spor ortaokulları sayesinde, spor alanında başarılı olmak isteyenlerin eğitim görme şansı bulacağını belirtti.

YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ SEÇİLECEK

Üniversite sınavlarında yetenek sınavı ile seçilen öğrencilere uygulanan benzer bir program açılacak spor ortaokullarına öğrenci seçiminde de uygulanacak. Böylece öğrenciler herhangi bir kursa kuruma ihtiyaç duymadan yetiştirilecek.

Bakanlığın önce pilot olarak başlatacağı projede spor ortaokulları açılacak. MEB'in spor ortaokullarının açılacağı illeri belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.