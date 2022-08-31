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MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Yardımcısı ve Hakem Hocası Murat Ilgaz ile UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, haftanın kritik hakem kararlarını değerlendirdi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:48
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Türkiye'de bir ilk MHK üyeleri canlı yayında hakemlerin kararlarını sorguladı

MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Yardımcısı ve Hakem Hocası Murat Ilgaz ile UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, Alayaspor - İstanbulspor maçında yaşanan pozisyonları değerlendirdi. Hakemin hatalarını da açık açık anlattılar. İşte o üç pozisyon hakkında yapılan yorumlar...

Alanyaspor - İstanbulspor karşılaşmasında 85. dakikada yaşanan pozisyonun değerlendirilmesi

Hugh Dallas: ''Gördüğünüz gibi 7 numaralı savunma oyuncusu açık şekilde ayağını fazlaca kaldırıyor ve rakip oyuncuya vuruyor. Oyuncu yere düşüyor. Hakem pozisyona yakın ve bu tehlikeli hareket olduğu için sarı kart olması doğru.''

Alanyaspor kırmızı kart posizyonu

Murat Ilgaz: ''Doğru bir uygulama. Hakemlere tolerans göstermemesini söyledik. Gerekiyorsa ikinci sarı kart göstermeleri gerekiyor.''

Alanyaspor - İstanbulspor karşılaşmasında 66. dakikada yaşanan pozisyonun değerlendirilmesi

Murat Ilgaz: ''Eğer bir oyuncu bilerek oynadıktan sonra top eline gelirse burada bir ihlal yoktur. Herhangi bir şekilde sekme dahi olursa eline gelirse burada ihlal vardır. Bu pozisyonda yerden sekiyor ve ayağına geliyor. Burada hakemin penaltı vermesi gerekir. Hakem ilk kararında ısrarcı oldu ve oyunu devam ettirdi. Burada yapması gereken penaltı vermesi gerekir. VAR'dan sonra görmemiş olsa bile penaltı gerekirdi.''

Hugh Dallas: ''Burada bizi şaşırtan şey Türkiye'de VAR'ın sürekli oyuna dahil olmasını istemiyoruz. Normalde VAR hakemi çağırdığı zaman burada açık hata olması gerekiyor. VAR doğru yaptı ama hakemin kendi kararını uygulamasıydı. Burada oyuncunun kolu ciddi şekilde doğal olmayan konumda. Açık şekilde penaltıydı. Son karar hakeme aitti ve kararını değiştirmedi.''

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