Türkiye'de bir semt 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi

Türkiye'den bir semt, dünyanın en havalı 40 semtinden biri olmayı başardı.

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Türkiye'de bir semt 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi 1
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Türkiye'de bir semt 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi 2

İngiltere merkezli seyahat dergisi olan Time Out'ta ilginç bir istatistik yayınlandı.

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Türkiye'de bir semt 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi 3

‘Dünyanın en havalı 40 semti'nin listelendiği verilere göre komşuluğun ve kültürel yapının hâlâ korunduğu bölgelerin yer aldığı görüldü.

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Türkiye'de bir semt 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi 4

Söz konusu listede Türkiye’den de bir semt yerini aldı.

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Türkiye'de bir semt 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi 5

Dünyanın farklı ülkelerinden turizm sektörünün önde gelenleri, her yıl pek çok kategoride ‘enler’ belirliyor. Türkiye de çoğu zaman bu listelerde kendine yer buluyor.

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Türkiye'de bir semt 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi 6

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out’un ‘Dünyanın en havalı 40 semti’ seçkisine İstanbul’un Beşiktaş ilçesinin popüler semti Bebek dahil edildi.

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Türkiye'de bir semt 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi 7

Her yıl binlerce kişiyle yapılan anketle derlenen ve Time Out’un küresel editör ekibi tarafından son şekli verilen listenin bu yılki zirvesinde, Kolombiya’nın Medellin kentindeki Laureles bulunuyor.

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Türkiye'de bir semt 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi 8

Gece hayatı ile popüler olan İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Smithfield ikinci olurken, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Carabanchel de üçüncü sırada yer aldı.

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Türkiye'de bir semt 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi 9

32'nci sıradaki Bebek ise ülkemizden listeye giren tek semt oldu.

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