Türkiye'de bugün satışa çıkıyor. Cep telefonunun fiyatı belli oldu

Samsung, Fan Edition serisinin yeni üyesi Galaxy S25 FE’yi tanıttı. Ocak ayında lansmanı yapılan S25 ailesine uygun fiyatlı bir alternatif olarak eklenen bu model, güçlü özellikleriyle teknoloji tutkunlarının radarında. Bugün Türkiye’de satışa sunulan cihaz, modern tasarımı ve gelişmiş teknik özellikleriyle öne çıkıyor.

6.7 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Exynos 2400 işlemcisi, yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor. 8 GB RAM ile 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri sunan cihaz, Android 16 tabanlı One UI 8.0 ile çalışıyor.

4.900 mAh batarya, 45W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım vadediyor. IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olan telefon, 190 gram ağırlığı ve 7.4 mm inceliğiyle şık bir tasarıma sahip.Kamera tarafında, 50 MP ana, 12 MP ultra geniş ve 8 MP telefoto lenslerden oluşan üçlü arka kamera sistemi, yüksek kaliteli fotoğraflar çekiyor.

Ön kamera, 12 MP ile selfie tutkunlarını memnun ediyor. Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth yer alıyor. Yeni renk seçenekleri koyu gri, beyaz, lacivert ve “Buz Mavisi” ile cihaz, modern bir görünüm sunuyor.

ABD’de 128 GB modeli 649,99 dolar, 256 GB modeli ise sınırlı süreyle 649,99 dolar (normalde 709,99 dolar) fiyatla satışta. Türkiye fiyatı henüz açıklanmasa da, döviz kuru ve vergilerle 25.000-30.000 TL bandında olması bekleniyor. Galaxy S25 FE, uygun fiyatı ve premium özellikleriyle piyasada iddialı bir konuma sahip.