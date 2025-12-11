Eylül 2021’den bu yana Türkiye’de ortalama fiyatlar 6 kat, kiralar ise tam 10 kat arttı. Bu, sadece bir enflasyon hikâyesi değil; bu, aynı zamanda tarihin en sert gelir ve servet bölüşümü şoklarından biri. Çünkü fiyatlar yükselirken herkesin geliri aynı hızda artmadı. Kiralar uçtu ama maaşlar yerinde saydı. Sonuç: Orta sınıf eridi, yoksulluk derinleşti, zengin daha zengin oldu.

Bugün geldiğimiz noktada tablo son derece net:

En zengin yüzde 10’luk kesim, toplam servetin yüzde 75,6’sına sahip.

Yani ülkede üretilen her 100 liralık servetin yaklaşık 76 lirası, nüfusun sadece onda birinin cebine gidiyor. Geriye kalan yüzde 90 ise kalan 24 lirayı paylaşmaya çalışıyor.

Bu artık sadece “adaletsizlik” değil; bu, ekonomik dengenin bozulmasıdır.

***

Fiyatlar 6 Kat, Kiralar 10 Kat: Bu nasıl bir çöküştür?

2021 sonbaharında 2.000 liraya kiralanan bir ev bugün 20.000 liraya dayanmış durumda. Market alışverişi 500 liradan 3.000 liraya fırlamış. Ulaşım, eğitim, sağlık, giyim… Hepsi katlandı.

Ama maaşlar?

Asgari ücret 3 yılda 6 katına çıkmadı. Emekli maaşları 10 kat artmadı. Özel sektörde çalışan milyonların geliri enflasyona yetişemedi.

Sonuç çok basit:

Halk fakirleşti, barınma lükse dönüştü.

Kiralar sadece bir konut meselesi değildir. Kira, artık insanların yaşam standardını belirleyen ana kalem haline gelmiştir. Bugün bir çalışanın maaşının %50–70’i sadece kiraya gidiyor. Geriye kalanla gıda, ulaşım, çocuk, sağlık ve faturalar karşılanmaya çalışılıyor. Bu bir matematik değil; bu, çaresizliktir.

***

Kiralar Düşmeyince Formül Değiştiriliyor

Normalde enflasyon, halkın gerçek harcama sepetine göre ölçülür. Ama kiralar düşmeyince, şimdi yeni bir hamle gündemde:

TÜİK 2026 yılında kiraların enflasyon içindeki ağırlığını düşürmeye hazırlanıyor.

Yani kira düşmediği için fiyatı düşürmek yerine, ölçüdeki etkisi azaltılacak. Enflasyon kâğıt üzerinde daha düşük görünecek ama vatandaşın cebindeki yangın aynen devam edecek.

Bu şu demektir:

Enflasyon daha düşük açıklanacak

Maaş zamları daha düşük belirlenecek

Emekli aylıkları daha az artacak

Gerçek hayat ise daha da pahalı olmaya devam edecek

Bu, ekonomik sorunları çözmek değil; rakamları makyajlamaktır.

***

Servet Yukarı Çıkıyor, Yük Aşağıya Biniyor

Bugün Türkiye’de yaşanan sadece bir “hayat pahalılığı” değildir. Bu, aynı zamanda servetin toplumun alt katmanlarından alınıp üst katmanlara aktarılmasıdır.

Yüksek faizden kazananlar

Döviz ve finansal varlıklara sahip olanlar

Büyük şirketler, holdingler, rant çevreleri

servetlerine servet katarken;

Ücretliler

Emekliler

Küçük esnaf

Gençler

Dar gelirli aileler

her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor.

En zengin yüzde 10, servetin yüzde 75,6’sına sahip.

Bu oran sadece yüksek değil; bu oran, bir ekonomik alarmdır.

Bu yapı şunu gösterir:

Türkiye’de artık büyüme varsa bile, bu büyüme topluma yayılmıyor. Zengin daha zengin olurken, milyonlar borç, kira ve faturalar arasında sıkışıyor.

***

Bu Bir Bölüşüm Krizidir

Bugün Türkiye’nin yaşadığı şey sadece bir enflasyon değil; bu bir bölüşüm krizidir. Yani pastanın büyüklüğünden çok, kimin ne kadar pay aldığı meselesidir.

Bir tarafta:

Boş konut alabilenler

Döviz ve faizde servetini büyütenler

Birden fazla evi olanlar

Diğer tarafta:

Aynı evde üç aile

Kirasını ödeyemeyen çalışanlar

Ailesinin yanına geri dönmek zorunda kalan gençler

Bu tablo sürdürülebilir değildir. Çünkü bu tablo üretimi bozar, güveni yıkar, toplumsal huzuru zedeler.

***

Sonuç: Türkiye Tarihinin En Sert Servet Transferlerinden Biri Yaşanıyor

Son üç yılda yaşananlar şunu açıkça gösteriyor:

Türkiye, tarihinin en büyük servet ve gelir transferlerinden birini yaşıyor. Bu transfer aşağıdan yukarı doğru oluyor.

Halkın alım gücü erirken, bir avuç kesimin serveti büyüyor. Kiralar düşmüyor ama ölçüm sistemi değiştiriliyor. Enflasyon kâğıt üzerinde hafifletiliyor ama mutfakta yangın devam ediyor.

Bu gidişat sadece ekonomik değil, toplumsal bir kırılma riskini de içinde barındırıyor. Çünkü adalet duygusu yıkıldığında, güven de yıkılır. Güven yıkıldığında ise ne ekonomi ayakta kalır ne de toplumsal düzen.