Türkiye'de büyük rezillik! Dünya basının manşetlerinde çarşaf çarşaf yayınlandı

DAILY RECORD: TÜRK HAKEM, BAŞKAN TARAFINDAN YUMRUKLANDI



Süper Lig karşılaşması kaosa sürüklenirken Türk hakem, Ankaragücü başkanı tarafından yumruklandı ve hakem yere düşürüldü. Halil Umut Meler, Rizespor'a karşı oynanan dramatik maçın ardından yaşanan çirkin olaylarda saldırıya uğradı. Süper Lig karşılaşması kaosa sürüklenirken Türk hakem Ankaragücü Başkanı tarafından yumruklandı ve hakem yere atıldı. Halil Umut Meler, Rizespor karşısında dramatik bir finalin ardından yaşanan çirkin olaylarda saldırıya uğradı. Bu olay bitiş düdüğünün ardından büyük bir tepkiye yol açtı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girdi ve düdük çalan Halil Umut Meler'in sol gözüne sağ eliyle bir yumruk vurdu. Hakem çime çarptıktan sonra bile, başkan ve başka bir kulüp yetkilisi olduğu anlaşılan kişi kendini korumaya çalışırken tekmelendi.