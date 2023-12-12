Türkiye'de büyük rezillik! Dünya basının manşetlerinde çarşaf çarşaf yayınlandı

Hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saha ortasında dövülmesi Türk futbolunun kara gecesi olarak tarihe geçerken dünya basının manşetleri de skandalı yazı.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçı bitiminde sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı Türk Futbolu tarihine kara bir leke olarak geçti.
Büyük skandal Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı.
Dünya basını da Süper Lig'deki rezilliği manşetlerine taşıdı.
THE SUN: KORKUNÇ AN, REZİL
İngiltere'de yayın yapan The Sun manşetinde, "Rezil, korkunç an. Kulüp Başkanı, hakemi yumruk atarak yere serdi ve tekmeledi" ifadelerine yer verdi.
DAİLYMAIL: TÜRKİYE'DEKİ SÜPER LİG MAÇINDA UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLER
İngiltere'de yayın yapan Dailymail, "Türkiye'deki Süper Lig maçında utanç verici görüntüler. Hakem ev sahibi takımın başkanı tarafından dövüldü ve yerde tekmelendi." başlığıyla çıktı.
Daily Mail, gazetesinde de habere yer verdi. Gazetenin haberinde "UTANÇ Türkiye birinci liginde hakem kulüp başkanının saldırısına uğradı." ifadeleri kullanıldı.
BBC: HAKEME YUMRUK ATILDI
İngiliz yayın kuruluşu BBC: Hakeme yumruk atıldı: Türkiye Futbol Federasyonu, saldırı sonrası lig maçlarını süresiz erteledi.
BİLD: TÜRKİYE'DE BÜYÜK SKANDAL
Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, "Türkiye'de skandal! Kulüp patronu hakemi dövdü. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçında hakem Halil Umut Meler'e çirkin bir saldırı gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca, sahaya koştu ve hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, diğer iki kişi kafasına tekme attı. Hakeme korkakça dayak saldırısı." ifadelerini kullandı.
MARCA: ALIŞILMADIK, UTANÇ VERİCİ VE ÜZÜCÜ
İspanyol Marca Gazetesi: "Alışılmadık, utanç verici ve üzücü: Ankaragücü Başkanı hakeme saldırmak için sahaya atladı. Türk takımının başkanı Faruk Koca, Rizespor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın 97. dakikasında aleyhine bir penaltıyı işaret ettiği için maç sonunda sahaya atlayarak hakem Umut Meler'e saldırdı."
FOX SPORS: UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLER
ABD'de yayın yapan FOX Spors: Türk kulüp başkanının hakeme yumruk attığı utanç verici görüntüler.
TUTTOSPORT: TÜRKİYE ŞOKTA
İtalya'da yayın yapan Tuttosport: Türkiye şokta. FIFA kokartlı uluslararası hakem Halil Umut Meler, Rizespor maçının sonunda Ankaragücü'nün bir numarası Faruk Koca'nın saldırısına uğradı. Hakem, kulüp başkanı tarafından yumruklandı ve tekmelendi.
L’EQUIPE: ANKARAGÜCÜ'NDE BAŞKAN HAKEMİ AĞIR ŞEKİLDE DÖVDÜ
Fransa'da yayın yapan L’equipe: Ankaragücü'nde başkan hakemi ağır şekilde dövdü. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig karşılaşması dramatik bir sahneyle sona erdi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere yığılan Türk hakem daha sonra çok sayıda kişi tarafından tekmelendi.
TELEGRAPH: ŞOK EDİCİ!
İngiltere'de yayın yapan Telegraph: Şok edici! Türk Süper Ligi'nde kulüp başkanı, saha içerisinde hakemi yumrukladı. Ardından yere düşen hakeme tekmeler atıldı.
Avustralya'da yayın yapan ABC'nin sitesinde Türkiye ve Yunanistan'dan futbol haberleri birlikte verildi.
ABC, "Türk futbol hakemi Süper Lig maçında kulüp başkanı tarafından yumruklandı." ifadelerine yer verdi.
Goal ise "Türkiye'de şok edici görüntüler" başlığı kullanıldı.
ONEFOOTBALL: ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR KARŞILAŞMASININ ARDINDAN KULÜP BAŞKANI HAKEME SALDIRDIEv sahibi Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü’nde başkan, FIFA hakemi Halil Umut Meler'e saldırdığı görüntüler internette ortaya çıktı. Faruk Koca, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra hakeme yumruk atarken, büyük bir oyuncu ve personel grubu hakemin etrafında toplandı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasından hemen sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya çıkıp hakemle yüzleşmesi ortalığı karıştırdı. Koca'nın hemen Meler'in yanına koştuğu ve hiç tereddüt etmeden hakemin suratına yumruk attığı açıkça görüldü. Hakem yere yığılırken, bazı personeller onu daha fazla saldırıdan korumak için etrafını sardı. Ancak hakem yerdeyken tekmelendi.
Reuters haber ajansı ise internet sitesinde Türk futbolunun askıya alınmasını öne çıkardı.
Sitenin haber başlığı: Külüp başkanı hakemi yumrukladıktan sonra Türk ligleri askıya alındı.
DAILY RECORD: TÜRK HAKEM, BAŞKAN TARAFINDAN YUMRUKLANDISüper Lig karşılaşması kaosa sürüklenirken Türk hakem, Ankaragücü başkanı tarafından yumruklandı ve hakem yere düşürüldü. Halil Umut Meler, Rizespor'a karşı oynanan dramatik maçın ardından yaşanan çirkin olaylarda saldırıya uğradı. Süper Lig karşılaşması kaosa sürüklenirken Türk hakem Ankaragücü Başkanı tarafından yumruklandı ve hakem yere atıldı. Halil Umut Meler, Rizespor karşısında dramatik bir finalin ardından yaşanan çirkin olaylarda saldırıya uğradı. Bu olay bitiş düdüğünün ardından büyük bir tepkiye yol açtı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girdi ve düdük çalan Halil Umut Meler'in sol gözüne sağ eliyle bir yumruk vurdu. Hakem çime çarptıktan sonra bile, başkan ve başka bir kulüp yetkilisi olduğu anlaşılan kişi kendini korumaya çalışırken tekmelendi.