Türkiye’de camiler doldu taştı! İslam Dünyasının Bayram Sevinci

İslam dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm şehirlerde vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren cami çevresinde toplanan Müslümanlar, bayram namazını cemaatle kılarak birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi.

CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI HEYECANI

Bayram namazı için camilere gelen vatandaşlar, iç mekânlar dolduktan sonra avlular ve dış alanlarda saf düzeni aldı. Namaz öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Genç, yaşlı her yaştan insanın katıldığı namaz sonrası cemaat, birbirine sarılarak bayramlaşmanın huzurunu yaşadı. İstanbul’da Eyüpsultan Türbesi’ni ziyaret eden bazı kişiler, dua ederek bayramın manevi atmosferini daha da derinleştirdi.

KURBAN KESİMİ BAŞLADI

Bayram namazının ardından Müslümanlar, kurban ibadetini yerine getirmek için kurban kesim alanlarına yöneldi. Kurbanlık hayvanlar, dualarla kesildi ve etler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

MEZARLIKLARDA HÜZÜN VE DUA

Bayram namazı sonrası Müslümanlar, camilerden mezarlıklara akın etti. Vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek mezarları temizledi ve vefat edenler için dualar okudu.

İSLAM DÜNYASINDA KURBAN BAYRAMI SEVİNCİ

İslam dünyası dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı'nı kutluyor. Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti. Kurban Bayramı’nın ilk gününde 600 binden fazla Avustralyalı Müslüman, 200’den fazla cami ve mescitte bayram namazını kıldı.

ÇİN

Çin'in başkenti Pekin’deki kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen yediden yetmişe Çinli Müslümanlar bayram namazı için saf tuttu. Caminin tıklım tıklım dolduğu bayram namazı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Namazın kılınmasının ardından kurbanlıklar görevliler tarafından kesildi.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bayram namazını kılmak için Başbakanlık binası önündeki alana gelen yüzlerce kişi seccadelerini meydana, caddelere ve çimenlere serdi.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te binlerce insan bayram namazı için sabah erken saatlerde camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.

KAZAKİSTAN

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Müslümanlar, bayram namazını kıldı. Bayram namazı şehrin 11 camisinde kılınırken binlerce Müslüman merkez cami Nur Astana'ya akın etti. Camiye sığmayanlar avluda saf tuttu. Cami avlusunda el güreşi, halter kaldırma ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

BALKANLAR

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Balkan ülkelerinde yaşayan binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Hala Sultan ve diğer camiler, bayram namazı öncesinde kısa sürede doldu. Bayram namazı, okunan teşrik tekbirleri, hutbe ve duaların ardından Müslümanlar, Hala Sultan Cami avlusunda birbirleriyle bayramlaştı.