Türkiye'de çarşamba günü neler yaşanacak neler. Pamuk eller cebe

Bütçedeki açığı kapatmak için seri zamlara devam eden hükümet, vatandaşını perişan etmeye devam ediyor. Yandaş gazete ve televizyon kanallarının "Türkiye'nin ihtiyacını şu kadar yıl karşılayacak petrol ve doğalgaz bulundu" şeklindeki haberler müjde olarak duyurulmaya devam ediyor.

Seçim zamanı sıkça bulunan petrol ve doğalgaz haberleri yapılan anketlerde Cumhur İttifakı'nın oy kaybetmesi üzerine yine bulunmaya başladı.

Emekliye zam yapmayıp sadece enflasyon farkını layık görev devletimiz, aldığı asgari ücretle kirayı bile ödeyemeyen vatandaşını da duymazdan geldi.

TÜİK'in perşembe günü saat 10.00'da açıkladığı enflasyon oranlarının hemen ardından hükümet açıklanan ÖTV değişikliği nedeniyle benzine 2,26 TL, motorine ise 2,12 TL, LPG'ye de 97 kuruş zam yapmıştı.

Zamları yetersiz bulun hükümetimiz son dakika değişikliği olmazsa Salı gecesi saatler 00.01'i gösterdiğinde Türkiye'deki araçların yüzde 80'inin kullandığı motorine 1 lira 70 kuruş daha zam yapacak.

Muhteşem üçlüye okkalı zam geldi. Hükümet gece yarısını bekleyemedi. Fiyatları gören şoke olacak

Bu zammın ardından sadece İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 53 lira 95 kuruşta kalacak. Diğer illerde motorinin litre fiyatı 54 TL'yi geçecek.

Motorin şu an İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 52 lira 36 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 52 lira 25 kuruşa, Ankara'da 53 lira 22 kuruşa, İzmir'de 53 lira 55 kuruşa satılıyor.

1 lira 70 kuruşluk zam sonrası motorinin litresi an İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 54 lira 06 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 53 lira 95 kuruşa, Ankara'da 54 lira 92 kuruşa, İzmir'de 55 lira 25 kuruşa depolara doldurulacak.

Benzin şu an İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 51 lira 19 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 51 lira 05 kuruşa, Ankara'da 51 lira 87 kuruşa, İzmir'de 52 lira 19 kuruşa satılıyor.

Zamma isyan eden bir vatandaş "AKP'liler artık motorin bedava olacak. Her yerden fışkırıyor deyip kendilerince eğleniyorlar. Su da her yerden çıkıyor ama bedava değil. Bu olay camları açın doğalgaz bedava olacak diyen kişiyi aklıma getiriyor. Bu kış vatandaşın ödeyeceği fiyatlara hep birlikte tanık olacağız. Bakalım kaç hanenin doğalgazı faturayı ödeyemediği için kesilecek" dedi.