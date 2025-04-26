Türkiye'de deprem riski en az şehirler belli oldu! İlk sıradaki ilçe görenleri hayrete düşürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de deprem riski en az şehirler belli oldu! İlk sıradaki ilçe görenleri hayrete düşürdü

AFAD ve MTA’nın güncel haritalarına göre, Türkiye’de deprem riski en düşük olan şehirler belli oldu. İşte detaylar…

İstanbul’da geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, yurttaşları korkuttu. Çarşamba gününden bu yana İstanbul’da artçı depremler meydana gelirken, diğer illerde yaşayan vatandaşları da deprem korkusu sardı.

DEPREM RİSKİ AZ OLAN 20 İL ORTAYA ÇIKTI

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve MTA’nın (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) güncellediği Türkiye Deprem Tehlike ve Aktif Fay Haritalarına göre, deprem riski en düşük 20 ili açıkladı.

İşte deprem riski en az olan 20 il,

20-) Edirne

19-) Kırıkkale

18-) Karaman

17-) Konya

16-) Aksaray

15-) Niğde

14-) Nevşehir

13-) Kırşehir

12-) Yozgat

11-) Çankırı

10-) Amasya

9-) Karabük

8-) Zonguldak

7-) Bartın

6-) Kastamonu

5-) Giresun

4-) Trabzon

3-) Rize

2-) Artvin

1-) Sinop

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