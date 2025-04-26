Türkiye'de deprem riski en az şehirler belli oldu! İlk sıradaki ilçe görenleri hayrete düşürdü

İstanbul’da geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, yurttaşları korkuttu. Çarşamba gününden bu yana İstanbul’da artçı depremler meydana gelirken, diğer illerde yaşayan vatandaşları da deprem korkusu sardı.
DEPREM RİSKİ AZ OLAN 20 İL ORTAYA ÇIKTI
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve MTA’nın (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) güncellediği Türkiye Deprem Tehlike ve Aktif Fay Haritalarına göre, deprem riski en düşük 20 ili açıkladı.
İşte deprem riski en az olan 20 il,
20-) Edirne
19-) Kırıkkale
18-) Karaman
17-) Konya
16-) Aksaray
15-) Niğde
14-) Nevşehir
13-) Kırşehir
12-) Yozgat
11-) Çankırı
10-) Amasya
9-) Karabük
8-) Zonguldak
7-) Bartın
6-) Kastamonu
5-) Giresun
4-) Trabzon
3-) Rize
2-) Artvin
1-) Sinop