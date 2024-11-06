Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu il belli oldu. Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki duyurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu il belli oldu. Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki duyurdu

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu ilin Kırklareli olduğunu söyledi.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli’nde düzenlenen "Deprem Gerçeği" konferansına katıldı.

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Moriwaki, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu ifade ederek Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu kentin Kırklareli olduğunu dile getirdi.

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Marmara Bölgesi'nin kırmızı olduğunu aktaran Moriwaki, Kırklareli’nin 4. tehlikeli bölgede bulunduğunu, İstanbul’un ise 1. tehlikeli bölge olduğunu ifade etti. Kırklareli bölgesinde sadece küçük bir alanda 3. tehlikeli bölge olduğunu söyleyen Moriwaki, deprem riskinin yok denecek kadar az olduğunu anlattı.

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Eğitim kurumlarında depremlere karşı sık sık tatbikatlar yapılması gerektiğini anlatan Moriwaki, “Özellikle ilkokullarda senede bir kez yapılan tatbikatlar yetersiz. Japonya'da tehlikeli bölgelerde ayda bir kez tatbikat yapılıyor. Tatbikatı ne kadar fazla yaparsak o kadar iyi” dedi.

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