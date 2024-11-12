Türkiye'de depreme dayanıklı şehirler belli oldu. Bu iller kaya gibi sağlam!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de depreme dayanıklı şehirler belli oldu. Bu iller kaya gibi sağlam!

Ülkemizin bir deprem ülkesi olması sebebiyle vatandaşlar önlemlerini alıp sağlam zeminlerde oturmak istiyor. Gerçekleştirilen bir zemin araştırmasında zemini adeta kaya gibi sağlam ve deprem riski çok düşük olan iller açıklandı.

Türkiye, tektonik yapısı ve fay hatları sebebiyle yüksek deprem riski taşıyan ülkeler arasında yer alıyor. Son zamanlarda sık sık tekrarlanan depremler ise vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu. Güvenli konut arayışı hızlandı.

İŞTE ZEMİNİ SAĞLAM İLLER

Uzmanların gerçekleştirdiği son değerlendirmelere göre, Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu bölgeler arasında Karadeniz ve İç Anadolu yer alıyor. Bu bölgelerdeki şehirler, jeolojik yapısı ve fay hatlarından uzaklığı sebebiyle daha güvenli kabul ediliyor.

Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin büyük bir kısmı, daha sağlam kayaçlardan oluşuyor. Bu da deprem dalgalarının etkisini düşürüyor. Öte yandan bu bölgelerdeki şehirler, aktif fay hatlarından daha uzak konumda bulunuyor. Bu durum, deprem riskini önemli ölçüde düşürüyor.

Depreme en dayanaklı iller ise şu şekilde sıralandı,

Gümüşhane

Giresun

Sinop

Ankara

Kırklareli

Rize

Artvin

Edirne

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