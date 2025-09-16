Türkiye’de dev uyuşturucu operasyonu! Tonlarca madde ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: AA

74 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı narkotik operasyonlarında 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 74 ilde 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yapılan çalışmalarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda 1811 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

74-ilde-uyusturucu-saticilarina-operasyo-915113-271885.jpg

74-ilde-uyusturucu-saticilarina-operasyo-915114-271885.jpg

narkotik.jpg

narkotik1.jpg

narkotik2.jpg

narkotik3.jpg

narkotik4.jpg

