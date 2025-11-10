ATV’ de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı izlenme rekorlarının altında kalarak final kararı almıştı. İlginç hikaye Türkiye’de istediği başarı yakalayamamış ve mağlup olmuştu. Bu ilginç hikaye Amerika’da gerçeğe dönüştü diyebiliriz.

Barış Arduç ile Hande Erçel’in başrolünde yer aldığı dizide Barış Selime, Hande ise Meyra karakterine hayat veriyordu. Dizide Selim eşinden boşanma kararı almıştı.

Eşi Meyra’nın ölümcül bir hastalığa yakalanmasının ardından boşanma kararından vazgeçiyordu. Buna benzer bir olayı, Amerika’da yaşandı. Ünlü oyuncu Eric Dane ile eşi arasında.

13 YILLIK EŞİNDEN BOŞANMA KARARI ALMIŞKEN VAZGEÇTİ

'Grey's Anatomy' dizisinin yıldızı Eric Dane'ye bir süre önce ALS teşhisi kondu. Hastalık o kadar hızlı ilerledi ki, oyuncu bir anda kendini tekerlikle sandalyede buldu. Olayın ardından ünlü oyuncudan boşanmak isteyen 13 yıllık eşi Rebecca Gayheart, davayı geri çekti.

Çift bu zorlu süreci atlatmak için birlikte mücadele veriyor.