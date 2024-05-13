Türkiye'de dona dayanıklı fidan geliştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Demirel, TÜBİTAK ve KOSGEB destekli bir proje kapsamında sert çekirdekli meyvelerin doku kültürü ile çoğaltılmasını sağlayan bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu.

Bu proje ile mevsim koşullarının etkisi altında çoğaltılması zor olan sert çekirdekli meyvelerin, doku kültürü ile yılın her döneminde üretilebilir hale getirildiği belirtildi. Bu yöntem sayesinde hastalıklardan ve virüslerden arındırılmış bitkiler elde edilerek fidancıların anaç ihtiyacı karşılanmış olacak.

Prof. Dr. Demirel, yapılan çalışmaların sert çekirdekli meyve anaçlarının doku kültürü üretimini kapsadığını ve kiraz, şeftali, erik ve kayısı gibi bitkilerin anaçlarının mevsime bağlı olmaksızın kontrollü şartlarda yetiştirilerek çoğaltıldığını belirtti. Bu bitkilerin doğal koşullarda köklendirilmelerinin zor olduğunu ancak geliştirdikleri yöntem ile daha hızlı ve verimli bir şekilde üretilebildiğini ifade etti.

Doku kültürü ile elde edilen bitkilerin hastalıklardan ve virüslerden arındırıldığını vurgulayan Demirel, steril şartlarda gerçekleştirilen çalışmaların bu başarıya katkı sağladığını dile getirdi. Ayrıca, projenin mavi ladin gibi değerli bitkilerin üretimini de içerdiğini ve bu bitkilerin daha hızlı ve ekonomik bir şekilde üretilebilmesinin amaçlandığını belirtti.

Prof. Dr. Demirel, projenin Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve diğer ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ifade ederek, akademik kökenli oldukları için sorunlara çözüm önerileri geliştirmeyi ve elde ettikleri sonuçları üreticilere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.